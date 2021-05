Teplické muzeum nabízí pohlednice i moře

KDY:Sobota 15. května od 10 do 17 hodin

KDE: Teplické muzeum

ZA KOLIK: 30 korun

V teplickém muzeu si mohou návštěvníci vychutnat dvě nové výstavy a jednu prodlouženou. V první výstavní místnosti je nově k vidění výstava Kouzlo žánrových pohlednic, prezentující dar Daniely Váňové, která muzeu věnovala téměř 400 pohlednic převážně z 1. třetiny 20. století. Druhá výstava nebyla v plánu, ale vzhledem k nemožnosti cestovat, muzejníci z přírodovědných sbírek vybrali bohatou kolekci předmětů, které spojuje téma moře. Výstavy lze navštívit úterý až pátek od 12 do 17 hodin a o víkendech a svátcích od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 korun.





V teplické botance se můžete kochat krásnými tulipány

KDY:Sobota 15. května od 9 do 18 hodin

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: Od 30 korun



Je nejvyšší čas navštívit teplickou botanickou zahradu za účelem kochání se květy tulipánů. Některé kultivary již pomalu odkvétají, ale další postupně začínají nakvétat. Nezmeškejte tyto nádherné cibuloviny a přijďte se jimi pokochat. Botanka má otevřený venkovní areál denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Na vstup dostanete 66% slevu.

Dubské „íčko“ i Dům porcelánu s modrou krví opět fungují

KDY: Pondělí až pátek od 8 do 17 hodin

KDE: Dubí

ZA KOLIK: Zdarma

Muzeum porcelánu, Městské informační centrum, výstavní expozice, přednáškový sál, to vše naleznete v objektu bývalého kina v Dubí. Po celkové rekonstrukci dostal jméno Dům porcelánu s modrou krví. „Modrodům“ slouží především k představení expozice věnované historii výroby porcelánu v oblasti pod Krušnými horami, která je umístěna v jeho prvním patře. V přízemí je Městské informační centrum, kde je možnost získat informační materiály o Dubí a okolí. Otevřeno tam je každý všední den od 8 do 17 hodin. Vstupné se neplatí.

V Bílině je k mání zdarma mineralizovaná přírodní voda

KDY: Denně od 15 do 18 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK: Zdarma

Pramen Bílinské kyselky v budově inhalatoria na Kyselce opět funguje. Lidé tam můžou zdarma ochutnat jedinečnou mineralizovanou přírodní vodu s dlouholetou tradicí. Otevřeno je denně v čase od 15 do 18 hodin.

Pětice výtvarníků vystavuje v Oseku

KDY: Sobota 15. května od 9 do 17 hodin

KDE: Osek

Kulturní centrum Osek pořádá v galerii Informačního turistického centra Osek výstavu s názvem Mít svoje světlo. Vystavujícími jsou: Ludmila Smejkalová, Veronika Mokrošová, Aneta Juklíčková, Iveta Plná a David Mišák. Výstava trvá do 28. května a je přístupná od úterý do soboty 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 hodin.

Hasičské muzeum má opět otevřeno

KDY: Denně od 9.30 do 17 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 40 korun



Hasičské muzeum v Krupce má opět otevřeno. Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v nově rekonstruované budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Muzeum má otevřeno denně od 9.30 do 17 hodin, plné vstupné stojí 40 korun.