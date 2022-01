Ivan Hlas trio je komorní sestava fungující už nějaký čas kolem písničkáře Ivana Hlase. V nádherných aranžmá, zdobených virtuózní hrou na akustické nástroje nejlépe vyniknou Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poezii textů. Hudebníci nejsou na naší scéně žádnými nováčky, jejich radost z přímo předané muziky je pověstná. V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista Norbi Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba. Vystoupení tria si můžete užít v teplickém Jazz clubu v sobotu od 20 hodin. Lístek přijde na 250 korun.

Duchcovské děti pobaví karneval plný písniček z pohádek

KDY: Sobota 15. ledna od 15 hodin

KDE: KC Duchcov

ZA KOLIK: 80-100 korun





Večerníčkový karneval pobaví děti v Duchcově. Těšit se mohou na skákání s králíky do klobouku a taneček makové panenky. Karneval bude plný písniček z pohádek a večerníčků. Akce odstartuje v duchcovském kulturním centru tuto sobotu v 15.00. Lístek pro dospělého stojí 100 Kč a pro dítě 80 korun.





V Bílině promítnou film Klan Gucci. Je plný módy a intrik

KDY: Pátek 14. ledna od 20 hodin

KDE: Kino Bílina

ZA KOLIK: 120 korun

Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. Americký biják Klan Gucci můžete vidět tento pátek v bílinském kině od 20 hodin. Za lístek zaplatíte 120 korun.

V dubském Modrodomě můžete vidět originální malované vázy

KDY: Do 29. ledna

KDE: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

ZA KOLIK: Zdarma



V Domě porcelánu s modrou krví v Dubí můžete vidět až do 29. ledna originální malované vázy. Vázy vznikly v rámci mezinárodních malířských sympozií pořádaných Českým porcelánem a. s. od roku 1990. Mezi autory vybraných váz patří renomovaní malíři a keramičtí výtvarníci jako Jiří Laštovička, Jarmila Formánková nebo zahraniční autoři jako Heidi Manthey z Německa a čínská umělkyně Zhang Dan. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.

Fotografka Zeithammerová vystavuje v teplické botanické zahradě

KDY: Do 27. února

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: 90 korun

Fotografka Jana Zeithammerová z Mikulova v Krušných horách vystavuje v teplické botanické zahradě. Vidět tam můžete její snímky z Krušných hor, souostroví Lofoty a Islandu. „Fotografie je jako náboženství, pořád musíš chodit do kostela,“ říká Zeithammerová. Botanka má otevřeno úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné stojí 90 korun. Výstava instalována ve foyer expozičního skleníku Tropicana v rámci standardní prohlídkové trasy.