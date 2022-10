Rybáři vyloví Barboru, kapři půjdou do sportovních revírů

Kdy: Sobota 15. října od 8 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: Zadarmo

Již tuto sobotu 15. října od ranních hodin provedou duchcovští rybáři výlov městského rybníka Barbora v Duchcově. Vylovené ryby rybáři na břehu roztřídí a podle velikosti je vysadí do sportovních revírů, které rybáři spravují. Nejsou tedy určeny na prodej, ale do rybníků. Tam už bude záležet na štěstí a šikovnosti rybářů, jestli si některou z nich odnesou domů. „K vidění budou kromě zhruba deseti tun kaprů, kteří jsou určeni primárně k distribuci po rybářských revírech, také vedlejší druhy ryb, jako jsou například amuři, štiky, candáti a sumci. Již tradičně bude naproti kádišti umístěn bazén s trofejními, nebo jinak atraktivními rybami. Stánek s občerstvením nebude ani letos chybět,“ lákají na akci duchcovští rybáři.



Dobročinný podzimní jarmark láká k nákupu i zábavě

Kdy: Sobota 15. října od 10 hodin

Kde: Teplice

Dobročinný podzimní jarmark láká k nákupu oblečení, kabelek, obuvi, knih a hraček. Děti si navíc budou moci zařádit ve tvořivých dílnách. Akce se uskuteční už tuto sobotu 15. října od 10 do 17 hodin ve vstupních prostorách jídelny vedle teplického gymnázia. Výtěžek z akce půjde na dobročinné účely.

Tupláky, ženy, velké poprsí. To je Proboštovský Oktoberfest

Kdy: Sobota 15. října

Kde: Proboštov

Bar u Draka a obec Proboštov připravují na sobotu 15. října 2. ročník Proboštovského Oktoberfestu. Z důvodu většího zájmu se bude konat u rybníka v krytých stanech, které už jsou na místě. Na čepu bude Paulaner Oktoberfest a Pilsner Urquell podávaný do tupláku. „Pro slabší kousky do půllitru,“ naznačují pořadatelé. „Prasárničky“ nejen k pivu zajistí tým od Mastné huby. Celou akcí bude provázet kapela Bourbon Acoustic. Kapacita míst je omezená. Vstupné 150 korun na místě.

Na duchcovském zámku ožijí duchové Valdštejnů

Kdy: Sobota 15. října od 15.30 hodin

Kde: Zámek Duchcov

Za kolik: 240 a 100 korun

Po dvou letech na Duchcově opět ožívají duchové. A ne ledajací, duchové Valdštejnů, kteří zámek obývali téměř 300 let. Je tudíž možné, že se během této jedinečné noci na našem zámku setkají dokonce i Valdštejnové různých generací. Večerní prohlídky, během nichž vás zámkem provedou samotní duchové, návštěvníky zavedou nejen do zámeckých interiérů, ale i do sklepení. Strašidelné podvečerní prohlídky jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Akce proběhne v sobotu 15. října od 15.30 do 20 hodin, základní vstupné stojí 240 korun. Děti (6-17) zaplatí 100 korun. Rezervace na +420 417 835 301.



Deváťáci si na Šanci mohou vybrat střední školu

Kdy: Neděle 16. října a pondělí 17. října

Kde: KD Teplice

Za kolik: Zdarma

Regionální veletrh středního vzdělávání Šance 2022 se blíží. Tradičně proběhne v Kulturním domě v Teplicích a to v neděli 16. října od 12 do 16 hodin a v pondělí 17. října od 9 do 16 hodin. „V neděli je určená samotným deváťákům a jejich rodičům. Mají možnost seznámit se s obory jednotlivých vystavujících středních škol, potkat se s jejich pedagogy a mnohdy i studenty daných škol,“ řekla zástupkyně ředitele Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Jana Vachoušková a dodala: „V pondělí se na veletrhu představí 8 středních škol z Teplicka a dalších 19 z Ústeckého kraje. Většina škol nabídne své informační letáky o studiu na jejich školách. Je to skvělá příležitost pro všechny vycházející žáky, protože najdou na jednom místě širokou nabídku, která jim může pomoci při brzkém rozhodování, kam namíří své kroky po ukončení základní školy.“ Motto akce je „Studuj v Teplicích, pracuj v Teplicích“. Vstup je zdarma.



V železniční expozici v Oseku si můžete zahrát na výpravčího

Kdy: Sobota 15. října od 9 hodin

Kde: Osek

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V sobotu 15. října od 9:00 až do 14:00 hodin bude opět otevřena železniční expozice v budově nádraží Osek město. „V prostorách expozice jako vždy budou v provozu všechna modelová kolejiště, děti si mohou zahrát na výpravčího či zatelefonovat telefonem na kličku. V prodeji bude PEXESO, turistická nálepka a vizitka, turistická známka, magnetky a pohlednice. Máme novou dodávku setů malého výpravčího a průvodčího včetně červených nebo modrých čepic. Nezapomeňte památníčky, turistické deníky na razítka. Nebo si Turistické deníčky můžete u nás zakoupit. Expozice je provozována za podpory města Osek,“ zve za Klub přátel krušnohorské železnice Most - Dubí - Moldava předseda spolku Martin Müller.



OC Olympia je plná modelů. K vidění je vrtulník Eurocopter EC135

Kdy: Od středy 5. října do 25. října

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: Zdarma

Desítky úžasných a především funkčních modelů si můžete prohlédnout v teplickém Obchodním centru Olympia. Od středy 5. října do úterý 25. října tam vystavují členové klubu Severka Modelpark Suché. K vidění je například model vrtulníku Eurocopter EC135, který v našem kraji zachraňuje lidské životy a nebo unikátní americký vrtulník BELL 205A z první poloviny 50. let Vstupné na výstavu je zdarma.