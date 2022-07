Dubské Plivátko už funguje. Bazén prošel rekonstrukcí

Kdy: Denně od 9 do 19 hodin

Kde: Dubí

Za kolik: 50-100 korun

Na koupališti v Dubí se už vykoupete. Brány Plivátka, jak místní bazénu přezdívají, se otevřely včera. To, že jste se tam nemohli vykoupat už před prázdninami, tak to způsobila rekonstrukce. Bazén byl totiž prasklý a samovolně z něj odtékala voda. Od roku 2019 byl v havarijním stavu. Město ho nechalo opravit. „Bazén se vybrousil, vyčistil, vytmelil a vylepil se silnou folií. Na ni máme pět let záruky,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Oprava z původních 2,3 milionů korun vyskočila kvůli zdražování materiálů na 5,7 milionu korun. Práce na opravě zdrželo i výběrové řízení, které muselo proběhnout nadvakrát. Do toho první se totiž nikdo nepřihlásil. „Taková je realita české stavebnictví. Komplet nový bazén by vyšel na 25 milionů,“ dodal starosta Pípal. Koupaliště má otevřeno denně od 9 do 19 hodin, plné vstupné stojí 100 korun a snížené 50 korun, Děti do 6 let neplatí nic.

Na Cínovci proběhne tradiční sousedské setkání

Kdy: Neděle 17. července od 13 hodin

Kde: Cínovec

Za kolik: Zdarma

V neděli 17. července se od 13 hodin koná setkání českých a německých sousedů před kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. Na setkání zavítají hosté z obou stran hranice, ochutnají koláče a proberou novinky z denního života na hranici. Sousedské setkání před kostelem je již tradičním vyvrcholením česko-německého lučního workcampu HeuHoj-Campu, který i letos přispěl společnou prací k posílení dialogu mezi obyvateli obou sousedních zemí.

Hity Pink Floyd rozezní teplické letiště v Zabrušanech

Kdy: Pátek . Července od 18 hodin

Kde: Zabrušany

Za kolik: 249 korun

Ač jsou návštěvníci koncertů v Teplicích (na letišti Zabrušany) zvyklí na hvězdy spíš z Čech, a hosté tradičního zahájení Lázeňské Teplické sezony jsou za minulá léta zmlsaní až až, občas provozovatelé rockového klubu Knak přivezou legendu. Patří sem i Bohemian Pink Floyd; ta v pátek 15. července od 18.00 ve velké sestavě věrohodně i se zpěvačkami láká na art rockový repertoár slavných britských Pink Floyd napříč roky i jejich slavnými LP. Vstupné je 249 korun, areál letiště Zabrušany bude otevřen od 18.00, Justin Lavash začne v 19.00 hodin. Strhující 2,5 hodinová show Bohemian Pink Floyd v Zabrušanech začne ve 20.15 hodin.

V mikulovské štole se ochladíte a prohlédnete si důlní houby

Kdy: Úterý až neděle

Kde: Mikulov

Za kolik: Od 150 korun

Kdo chce zažít ne zcela normální průvodcův výklad, nechat si udělat na památku pár hezkých fotek nebo se podívat třeba jen po důlních houbách, má možnost. Vhodná je i pro ty, kteří se chtějí ochladit. Teplota v dole je totiž konstantní a to 9 stupňů Celsia. Štola Lehnschafter v Mikulově v Krušných horách funguje úterý až neděle od 10 do 17 hodin s tím, že poslední prohlídka je v 16 hodin. Vstupné stojí podle zvolené trasy od 150 korun do 225 korun. Šachta Lehnschafter je součástí rozsáhlého důlního komplexu na těžbu především stříbra, který byl využíván až do roku 1858.



V železniční expozici v Oseku si můžete zahrát na výpravčího

Kdy: Sobota 16. července od 9 do 16 hodin

Kde: Osek

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V sobotu 16. července bude opět otevřena železniční expozice v budově nádraží Osek město. Od 9 do 16 hodin budou v provozu V provozu budou všechny kolejiště. „Na věku nezáleží, každý si najde to své. Děti si mohou zahrát na výpravčího či zatelefonovat telefonem na kličku. V prodeji bude pexeso, magnetky, turistické známky, vizitky či pohlednice. Máme novou dodávku setů malého výpravčího a průvodčího včetně červených a modrých čepic,“ řekl místopředseda KPKŽ Pavel Jůza. Vstupné je dobrovolné.

Ve Světci budou promítat komedii Po čem muži touží 2

Kdy: Sobota 16. července od 21.30 hodin

Kde: Světec

Za kolik: Zdarma

Do Světce dorazí v sobotu 16. července putovní kino. Těšit se můžete na promítání české komedie Po čem muži touží 2 režiséra Rudolfa Havlíka. Start akce v Zámeckém parku je ve 21.30 hodin. Vstupné je zdarma.

Malá Paříž se v neděli změní v Teplicích na Velkou a bude okolo celého rybníku

Kdy: Neděle 17. července od 15 hodin

Kde: Teplice

Za kolik: Zdarma

Zámecká zahrada v Teplicích bude v neděli 17. července žít hudbou a doprovodným programem. Konat se bude Velká Malá Paříž. Odpoledne plné zábavy rozložené okolo horního zámeckého rybníku připravuje Antonín Moravec. Projekt je součástí celoletních Malých Paříží, které se u Zahradního domu na okraji zámeckého parku konají každou neděli. „Jedenkrát do roka se snažíme oživit celou Zámeckou zahradu. Dát lidem důvod korzovat kolem rybníku tak, jak to bylo zvykem v dobách, kdy se Teplicím říkalo Malá Paříž,“ sdělil za pořadatele Antonín Moravec. Program začne v 15 hodin na několika místech najednou. Vybrat si můžete podle žánru. Chybět nebudou projížďky v kočáru taženého koněm.