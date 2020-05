Mikulovská štola otevírá své brány, pláštěnka je výhodou

KDY: sobota a neděle od 10 do 18 hodin

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 100-150 korun

Štola Lehnschafter v Mikulově na Teplicku v sobotu opět po „koronavirové“ pauze otevře své brány. Zatím bude fungovat jen o víkendech, start prohlídek je vždy v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin. Vstupné stojí od 100 do 150 korun. „Budeme dodržovat hygienická nařízení. Do štoly půjde maximálně 8 lidí, rozestupy budou 2 metry a výklad proběhne venku. Doporučujeme návštěvníkům, aby si vzali vhodné oblečení včetně pláštěnky a gumovek. Svítilny, helmy budou k dispozici. Půjčené věci budeme dezinfikovat,“ řekl Pavel Chaloupka z České speleologické společnosti. Prohlídková štola Lehnschafter je jedno z nejrozsáhlejších a nejstarších důlních děl ve svazích obce Mikulov. Štola se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby.

Teplické multikino dává V síti či animák Frčíme

KDY: sobota a neděle od 10 do 23 hodin

KDE: OC Galerie Teplice

ZA KOLIK: od 179 korun



Teplické multikino Premiere Cinemas v OC Galerii Teplice už zase funguje. Těšit se během víkendu můžete třeba na filmy V síti (od 16.30, 19.00), Frčíme (11.30, 13.00, 13.50) či Ježek Sonic (10.00, 12.10, 14.30). Návštěvníci promítání musí dbát pokynů obsluhy a dodržovat hygienická opatření, která česká vláda vyhlásila, aby zamezila šíření koronaviru.

Hasičské muzeu v Krupce ukazuje unikátní techniku

KDY: každá den

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 25-40 korun



Od pondělí 11. května je opět otevřené Hasičské muzeum v Krupce. Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v nově rekonstruované budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Otevřeno denně od 9:30 do 17 hodin. (polední pauza 12-12.30 hodin) Vstupné stojí: osoba od 15 let 40 korun, děti 25 korun. Při návštěvě a prohlídce je nutné dodržovat hygienická opatření.

3D bludiště v Oseku už zase funguje

KDY: každý den

KDE: Osek

ZA KOLIK: 50 korun



3D bludiště v Oseku už zase funguje. Bludiště můžete navštívit každý den od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné 50 korun za osobu platí na celý den.3D bludiště se pyšní vítězným titulem Dřevěná stavba roku 2020 v kategorii velká dřevěná hřiště.