Žralokem do hor

KDY: Každý víkend

KDE: Teplicko

ZA KOLIK: Podle ceníku ČD

Moldavská dráha je lákadlem i v novém roce. Do hor jezdí vláček o víkendech, svátcích a prázdninách. Vypravována je na této unikátní trati i „žraločí“ souprava RegioShark. Ta svým tvarem připomíná mořského predátora. Pravidelná železniční doprava do hor skončila už před téměř deseti lety. Odjezd vlaku do hor z teplického hlavního nádraží je například 8.40, 9.05, 13.05, 13.33, 15.20.

Historické hodiny jsou na webu

KDY: Kdykoliv

KDE: www.teplickemuzeum.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Expozicí historických hodin přibližuje teplické muzeum již od roku 1996 vývoj měření času se zaměřením na slohové proměny hodinových schrán spolu s technickým vývojem vlastních mechanismů v průběhu 18. až počátku 20. století. Většinu vystavených kusů tvoří stolní hodiny, především altánové, sloupkové a skříňkové, ale jsou zde zastoupeny i hodiny figurální, kartušové, skleletové, vázové a budíky. Muzeum je, až do odvolání kvůli vládním opatřením zavřené, ale některé střípky z expozice historických hodin můžete najít na webu teplického muzea.

V bílinském infocentru si lidé mohou koupit kyselku

KDY: Denně 9-11 a 13-16.00

KDE: Infocentrum Bílina





V Informačním centru Bílina na Kyselce si lidé mohou koupit Bílinskou kyselku. „Otevřeme pro veřejnost výdejní okénko. Prodej však bude možný pouze za dodržení nastavených vládních opatření, to znamená, že lidé budou k okénku moci přistupovat po jednom a dýchací cesty budou mít zakryté rouškou nebo respirátorem,“ upozornila vedoucí Informačního centra Bílina Lada Hubáčková. Výdejní okénko je otevřeno denně od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.

Exotický kostel v Dubí

KDY: Kdykoliv

KDE: Dubí

ZA KOLIK: Zdarma



Dubský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je jedinečnou kulturní památkou. Trojlodní bazilika ve stylu benátské gotiky působí díky bílému a červenému mramoru v krajině Podkrušnohoří exoticky. Jde o nejseverněji položenou benátskou stavbu na světě. Památka můžete obdivovat zvenčí, dovnitř se dostanete jen při mších či kulturních akcích pořádaných městem Dubí.

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Od 179 korun

Exupéryho Malý princ

Zvláštní vydáni báječné knihy Antoine de Saint Exupéryho Malý princ nabízí Rybka publisher. Právě v této náročné době určitě přijde vhod zastavit se nad jedinečným vyprávěním plným soucitu, porozumění a lásky. Jedná se o unikátní vydání oblíbené knihy, jež jako první a jediné v Česku co možná nejpřesněji a nejvěrněji odráží jeho původní podobu. Vychází z prvního, newyorského vydání z roku 1943 a představuje jediné zpracování, jež sám Exupéry odsouhlasil a které je plně v souladu s jeho přání.