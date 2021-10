Na teplickém zámku vás pobaví kufřík minulosti

KDY: Sobota 16. října od 10 do 15 hodin

KDE: Teplický zámek

ZA KOLIK: 20 korun

Regionální muzeum Teplice připravilo na sobotu akci pro malé i velké. „Na teplickém zámku se v rámci Mezinárodního dne archeologie můžete s našimi archeology podívat do minulosti prostřednictvím archeologických kufříků, vzít do ruky kopie předmětů našich předků, které používali ke svému životu,“ láká na akci Vlasta Tichá z teplického muzea. Start akce je v 10 hodin, vstupné stojí 20 korun.

Rybáři vyloví Barboru, kapři půjdou do sportovních revírů

KDY: Sobota 16. října od 8 hodin

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma



Již tuto sobotu od ranních hodin provedou duchcovští rybáři výlov městského rybníka Barbora v Duchcově. Vylovené ryby rybáři na břehu roztřídí a podle velikosti je vysadí do sportovních revírů, které rybáři spravují. Nejsou tedy určeny na prodej, ale do rybníků. Tam už bude záležet na štěstí a šikovnosti rybářů, jestli si některou z nich odnesou domů.

V Bílině můžete navštívit výstavu o Václavu Havlovi

KDY: Čtvrtek až neděle od 13 do 17 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK: 10-20 korun

Václav Havel. Tak se jmenuje výstava o životě našeho prezidenta a ikony 20. století. Výstava se koná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Navštívit ji můžete ve výstavní síni U Kostela v Bílině a to do 2. ledna 2022. Otevřeno je čtvrtek až neděle od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun a snížené 10 korun.

Benefice Kord pro Jirku se vrací do Proboštova. Letos i s krampus čerty

KDY:Sobota 16. října od 13 hodin

KDE: Proboštov

ZA KOLIK: 200 korun



Tuto sobotu ožije areál Pohodlíčko pátým ročníkem benefiční akce S kordem pro Jirku. Těšit se můžeme na koncerty pěti rockových kapel, z nichž Sklap (na snímku) vystupoval na třetím ročníku benefice a The Rumble of Skulls zahráli vloni v KNAKu a znají je také návštěvníci festivalu Rock u rybníka. Program doplní vystoupení skupiny scénického šermu Viva Gladius a akci zakončí hned tři skupiny krampus čertů, kteří jsou letošní novinkou. Svoji show předvedou Krampus-čerti ze severu, Krampus Vodňany a Dragon krampus Český Krumlov. Start akce je ve 13 hodin. Vstupné na benefiční festival je 200 korun a výtěžek z akce poputuje Salli na pomoc s úpravou bezbariérového bytu a Kryštůfkovi na výdaje za léčbu.

Děti si mohou v Oseku zahrát na výpravčího

KDY: Sobota 16. října od 9 do 14 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Nádraží v Oseku ožije v sobotu 16. října další akcí. Přijďte se podívat od 9 do 14 hodin do železniční expozice v budově nádraží Osek město. „Na věku nezáleží, každý si najde to své. V provozu budou všechna kolejiště, děti si mohou zahrát i na výpravčího. V prodeji bude Pexeso, turistické sběratelské předměty, magnetky, pohlednice a další. A nezapomeňte památníčky či turistické deníky na razítka,“ zve všechny za Klub přátel krušnohorské železnice Most – Dubí – Moldava předseda spolku Martin Müller.

Teplická hvězdárna láká na pozorování objektů večerní oblohy

KDY: Pátek až neděle

KDE: Hvězdárna Teplice

ZA KOLIK: 30-60 korun



Hvězdárna na Písečném vrchu v Teplicích je během října pro veřejnost otevřena od pátku do neděle. Kromě pravidelných denních a večerních pozorování nabízí i mimořádné akce - cyklus přednášek k aktuálním astronomickým tématům Setkání v první čtvrti, popularizační cyklus Café Nobel a další. „Pozorování objektů večerní oblohy dalekohledem (planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie). Měsíc je možné pozorovat 15. 10., 16. 10., 22. 10., 23. 10., 25. 10. Pokud nebude jasno, koná se v uvedené časy pouze náhradní program v kinosále hvězdárny (tento je zaměřený zejména na aktuální oblohu). Náhradní program je doplněný prohlídkou výstavy a dalekohledů,“ informovala hvězdárna na svém webu.