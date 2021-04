Obora ve Mstišově opět funguje

KDY: Denně

KDE: Dubí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Obora ve Mstišově v Dubí opět funguje. Obdivovat tam můžete třeba čerstvě narozená divoká prasátka a nespočet další lesní zvěře. Mstišovská obora je malinká, rozkládá se na pouhých 17 hektarech. Je tvořena převážně listnatými stromy. Oboru zřídil na počátku 18. století majitel zdejšího panství hrabě František Karel Clary-Aldringen pro chov jelení zvěře. Obora měla sloužit loveckému potěšení vzácných hostů, ale i jeho samotného, protože i on byl vášnivým lovcem. Otevřeno má obora denně, vstupné je dobrovolné. Ročně do ní přijede asi 50 tisíc lidí.

Botanka nabízí probouzející se rostliny

KDY:Sobota 17. dubna od 9 do 18 hodin

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Od 30 do 90 korun



Jaro je neodmyslitelně spjato s probouzející se přírodou. První svěže zelené lístky, první květy spojené s bzučícími čmeláky či včelami a poskakující ptáci po větvích stromů hledající nejvhodnější materiál na stavbu hnízda – stačí se jen zastavit a pozorovat dění kolem sebe. Kochat se přírodou můžete i v teplické botanické zahradě. Ta má otevřený venkovní areál denně kromě pondělí. Na vstup dostanete 66% slevu.

Bílinská knihovna funguje i v sobotu

KDY:Sobota 17. dubna od 9 do 11 hodin

KDE: Bílina





Městská knihovna v Bílině opět funguje. Centrální pobočka má otevřeno pro veřejnost: po, st, pá 9.00-12.00 a 13.00-16.00; út a čt 9.00-12.00 a 13.00-17.30; sobota 9 až 11.00 hodin. Potřeba je dodržovat pravidlo 3R.

Na Komáří vížku lanovkou

KDY:Sobota 17. dubna od 8.30 do 18.30

KDE: Krupka

ZA KOLIK:Plné jízdné 140 korun



Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví až na vrchol Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani spatříte České středohoří. V letním období tedy duben až září funguje oblíbená atrakce denně od 8.30 do 18.30 hodin. Odjezd je každou hodinu, vždy v půl tedy v 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 140 korun a pro dítě (5-10 let) na 100 korun. Od 22. března do 7. května bude lanová dráha ve všední dny z důvodu pravidelné roční revize mimo provoz, o víkendech a ve státní svátky bude ale jezdit i nadále.

KDY: Kdykoliv

KDE: Kostomlaty pod Milešovkou

ZA KOLIK: Zdarma

Milešovka je královna Českého středohoří

Hora Milešovka je označována jako královna Českého středohoří a je se svými 837 metry je také nejvyšší horou Českého středohoří. Milešovka se také pyšní hned několika dalšími „nej“. Je i největrnější horou s nejvíce bouřemi u nás, a proto bývá nazývána Hromovou horou. Rozhled z ní je považován za jeden z nejkrásnějších nejen v Česku. Své okolí převyšuje o úctyhodných 350 metrů, a tak nabízí ideální kruhový rozhled. Na vrcholu se nachází rozhledna, meteorologická stanice a stálé pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Po výstupu na vrchol přes národní přírodní rezervaci Milešovka je možné si koupit něco k pití a jídlu u výdejního okýnka bufetu. Z Milešovky lze běžně vidět celé České středohoří s bezpočtem hradů a hrádků na vrcholcích kopců, Krušné hory, Říp, Doupovské hory a za dobré viditelnosti i Ještěd či Sněžku v Krkonoších.