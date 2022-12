V Ledvicích lze zažít večerní výstup na nejvyšší rozhlednu

Kdy: Sobota 17. prosince od 16 hodin

Kde: Ledvice

Za kolik: Zdarma

„Pro velký úspěch si to zopakujeme“; známá hláška, které momentálně platí v případě Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Konkrétně je tím myšlena možnost další večerní návštěvy nejvyšší oficiální rozhledny v České republice, která se nachází ve výšce 140 metrů na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6. Ta bude opět veřejnosti zpřístupněna v neobvyklém čase od 16 do 20 hodin, a to v sobotu 17. prosince. Vstup je zdarma, je ovšem nutné objednat se předem. „Vycházíme tak vstříc těm, co jsou z větší dálky nebo k nám ve všední den z různých důvodů nemohou přijet,“ řekla vedoucí útvaru Informační centra Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková. Zaregistrovat se lidé nohou na telefonním čísle 411 102 313, případně e-mailem na infocentrum.ele@cez.cz.