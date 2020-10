Teplická botanická zahrada má otevřeno

KDY: Sobota a neděle 9-17.00

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: 50-90 korun

Teplická botanická zahrada má stále otevřeno. Ve sklenících a na zahradě najdete nespočet různých rostlin ze všech koutů této planety. „Ve skleníku je krásně, i když venku prší,“ říká ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla. Teplická botanická zahrada má rozlohu asi dva hektary. Založena byla Teplicemi v roce 2002. Zhruba polovina je věnována venkovní expozici, výstavní skleníky zaujímají plochu 2400 m2. Zásobní skleníky nejsou veřejnosti přístupné. Kromě skleníku můžete projít i venkovní expozici, která má v podzimním období své zvláštní kouzlo. „Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí zůstává botanická zahrada v provozu. Nevztahuje se na nás vládní nařízení jako třeba na zoologické zahrady,“ vysvětlil Šíla. Důvodem je podle něj fakt, že podmínky ve výstavních sklenících jsou natolik specifické, že je tam minimální riziko šíření koronavirové nákazy. Přesto zůstávají v platnosti vládní nařízení. Tedy pravidlo 3R: roušky, dezinfekce rukou, rozestupy. Plné vstupné stojí 90 korun a snížené 50 Kč. Botanka má otevřeno každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Doubravka láká k výšlapu

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud chcete načerpat čerstvý vzduch, tak si můžete vyšlápnout na Doubravku. Sice v tomto podzimním počasí nebude asi vidět z vrcholu do širokého okolí, Teplice nejspíše uvidíte zahalené do oparu, ale i tak stojí výšlap po příjezdové silnici za to. Svahy kopce jsou chráněny jako přírodní památka. Vrchol je ve výšce 392 metrů nad mořem.

Výlet na Milešovku

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplicko

ZA KOLIK: Zdarma





Věděli jste, že ještě v 18. století byla Milešovka považována za nejvyšší horu České republiky? I když dnes víme, že tomu tak není, nejvyšší hora Českého středohoří si svůj titul královny opravdu zaslouží.Nejen díky své nadmořské výšce, která dosahuje 836, 6 m, nebo kvůli svému charismatickému vzezření, ale také pro mnoho rekordů, kterými se může pyšnit. Například představuje největrnější místo v České republice, kde bezvětří bývá průměrně pouze 8 dní v roce. Na vrcholu je každoročně zaznamenáno nejvíce bouří na našem území, proto se mu také často přezdívá Hromová hora. Výskyt bouřkového počasí na Milešovce meteorologové zaznamenávají až 30 dní v roce.

Bílinská knihovna nabízí e-knihy

KDY: Kdykoliv

KDE: On-line katalog Městské knihovny Bílina

ZA KOLIK: Zdarma



Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz nabízí svým čtenářům půjčování e-knih online. Tato služba umožňuje čtenáři přístup k nejnovějším titulům ze současné produkce českých nakladatelů. Službu je možno zrealizovat odkudkoliv přes on-line katalog knihovny, zdarma, a to v rámci ročního čtenářského poplatku.

KDY: Kdykoliv

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Liptická vyhlídka je na vrcholku výsypky Pokrok

Netradiční zajímavostí města Duchcov je Liptická vyhlídka. Nachází se na jednom z rekultivovaných vrcholů výsypky Pokrok a naskýtá se z ní unikátní panoramatický pohled. Na jedné straně jsou vidět půvaby blízkého Českého středohoří s nejvyšší horou Milešovka a skalním útvarem Bořeň. Na druhé straně kontrastní pohled ba rozsáhlé rekultivace s hřebeny Krušných hor v pozadí. Součastí trasy vedoucí k vyhlídce je přirozeně vzniklá vodní plocha Emma.