Teplická Hvjezda zažije rockové narozeniny, slavit bude Máca a Lemmy

Kdy: Sobota 17. září od 20 hodin

Kde: Klub Hvjezda Teplice

Za kolik: 200 korunovaného

Teplická Hvjezda zažije rockové narozeniny, slavit bude v sobotu 17. září od 20 hodin Máca a Lemmy. Těšit se můžete na kapelu Seven (heavy-rock'n'roll/České Budějovice). ​„Dnes už metalová legenda,v jejímž čele stojí výborný kytarista Honza Kirk Běhunek. Ten má za sebou mimo jiné vystoupení na jednom pódiu s jinou legendou metalu, ale světových rozměrů Doro Peschem. Od skupiny Seven můžete očekávat velkou show plnou ohňů a kytarových riffů,“ říká Martin „Máca“ Uhrik. Na Hvjezdě vystoupí i hardrocková kapela Labe z Ústí se skvělou Zuzkou Fenglovou za mikrofonem. „Tato nedoceněná zpěvačka v minulosti spolupracovala například s Alešem Brichtou a chystá jedno malé překvapení. Repertoár kapely vyplývá s loga „LABE plays MSG“ (Michael Schenker Group). Největším dárkem,který nám můžete dát, je vaše účast. To nám udělá tu největší radost,“ říká oslavenec „Máca“.

V Teplicích bude velkolepá módní show. Těšte se na Laffitu, Bučkovou a Průšovou

Kdy: Sobota 17. září od 14 hodin

Kde: DK Teplice

Eliška Bučková, Nikola Kokyová, Karolína Kokešová, Kateřina Průšová, vítězky soutěží Miss ČR a další dvacítka předních českých modelek, předvedou v sobotu 17. září odpoledne na prosklené kolonádě u v centru Teplic nové kolekce tuzemských i zahraničních návrhářů. Ve 14 hodin velkolepou módní show odstartuje tvorba Nadi Moravcové, vždy v celou hodinu pak publikum uvidí modely Gabriely Giotto, Jiřího Moravce, Anny Tejklové, plavky Liliany Augustinové, společenské šaty Luďka Hanáka a program vyvrcholí ve 21 hodin přehlídkou z dílny Osmanyho Laffity. „Mezi V. I. P. hosty usednou Jozef Oklamčák, publicista, producent a manažer soutěží krásy ze Slovenska, vítěz letošní mezinárodní soutěže Man of the Year Dominik Chabr (bude též modelem) a další významné osobnosti. Programem bude provázet moderátor a DJ rádia Evropa 2 Ondra Vodný,“ řekla za organizátory akce Laďka Richterová.

Umělec Pasta Oner ozdobí pasáž Galerie. Lidé dostanou donuty

Kdy: Sobota 17. září od 15 hodin

Kde: OC Galerie Teplice

Za kolik: Zdarma

Do obchodního centra Galerie Teplice zavítá 17. září jeden z nejvýraznějších umělců současnosti Pasta Oner. Představí zde svůj unikátní umělecký objekt, který bude jediným svého druhu na severu Čech. Obchodní centrum Galerie Teplice se tak stane nejen místem nakupování a odpočinku, ale i galerií umění v pravém slova smyslu. Ke slavnostnímu odhalení díla Pasty Onera, které se stane jedinečnou součástí nákupní pasáže, dojde v sobotu 17. září v 15 hodin. Pro prvních 500 návštěvníků je připraveno donutové překvapení a těšit se mohou i na doprovodný kulturní program včetně autogramiády či focení se známým umělcem. V rámci oficiální části pak primátor města Teplice a jeho další představitelé, včetně městské Galerie Zahradní dům, převezmou z rukou Pasty Onera unikátní plakát s vlastnoručním podpisem. Pasta Oner (vlastním jménem Zdeněk Řanda, 1979) se v rámci své tvorby soustředí na akrylovou malbu a vytváření závěsných obrazů, stejně jako na navrhování prostorových objektů, plastik, instalací či realizaci muralů (velkoformátových maleb ve veřejném prostoru).



Pohádkový Ferda Mravenec pobaví děti v Duchcově

Kdy: Neděle 18. září od 15 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: 100 korun

Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory. Tak to je divadelní pohádka Ferda Mravenec. Pohádku plnou písniček můžete vidět a slyšet v neděli 18. září od 15 hodin v duchcovském kině Lípa. Lístek stojí 100 korun.



Bohosudovský festival a vernisáž výstavy děl získaných do benefiční akce Píšťalka

Kdy: Sobota 17. září od 13 hodin

Kde: Bohosudov

Bohosudovský festival a vernisáž výstavy děl získaných do benefiční akce Píšťalka se uskuteční tuto sobotu. Slavnostní zahájení proběhne ve 13.00 hodin v interiéru Baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově a návazně bude v prostorách probíhat výstava všech získaných uměleckých děl. Edice Píšťalka čítá na 64 děl.

„Výstava předchází aukci uměleckých děl, která proběhne v období letošního Adventu a jejíž výtěžek bude použitý do sbírky na záchranu bohosudovských varhan.

Bohosudovský festival navazuje na loňskou akci Cesta za píšťalami aneb další krok k záchraně varhan. Letos se mohou návštěvníci těšit na výstavu „Píšťalka“, do níž na pomoc bohosudovským varhanám připravili svoje díla profesionální i amatérští výtvarníci. Vystoupí osm pěveckých sborů v různých věkových kategoriích a v různých žánrech. Festivalový den vyvrcholí varhanním koncertem Miloše Boka, mezzosopranistky Anety Loskotové a domovského Bohosudovského sboru,“ řekla Lenka Doubková, předsedkyně spolku pro záchranu bohosudovských varhan.



Dubský kostel slaví, hrát bude Zelenková, Spálený a Rezek

Kdy: Pátek 16. září až neděle 18. září

Kde: Dubí

Za kolik: Zdarma

V Dubí se o víkendu uskuteční slavnost u příležitosti 116. výročí posvěcení kostela Panny Marie. V pátek 16. září od 17 hodin zahraje v kostele Jitka Zelenková s kapelou. V sobotu 17. září u kostela vystoupí Petr Spálený a Miluše Voborníková a skupina Apollo band (13.00), Nerez a Lucia (14.30), Petr Rezek (16.00) a Madalen (17.30). V neděli proběhne od 11 hodin slavnostní mše. Vstup na slavnosti je zdarma.