Železniční expozice v Oseku. Koupit lze lístek na jízdu Hurvínkem

KDY: Sobota 18. července od 9 hodin

KDE: Železniční stanice Osek

ZA KOLIK: Dobrovolné

Fandové mašinek by měli v sobotu navštívit expozici v Oseku. Železniční expozice Moldavské dráhy ve stanici Osek město bude otevřena od 9 do 15 hodin. V provozu uvidíte všechna kolejiště. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z něj používají správci expozice na její zvelebování. V rámci expozice si můžete koupit lístek na jízdu historickým vozem M131.1 tzv. Hurvínkem, která proběhne v sobotu 19. září. Vláček vyjede v 7. 30 hodin z Teplic pojede přes Bílinu, Most, Dubí až na Moldavu a zpět. Lístek stojí 120 korun, děti zaplatí polovic.

Koncert pro kamerunské kozy

KDY: Pátek 17. července od 16 hodin

KDE: Letní amfiteátr v Bílině

ZA KOLIK: 250-350 korun



Letní hudební festival, na kterém zahrají kapely: Furiant, Do řady, Band bang (PL) a Kurtizány z 25. avenue či Argema.

V Zámecké zahradě to bude žít

KDY: Neděle 19. července od 13 hodin

KDE: Zámecká zahrada Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Jedenkrát do roka ožije celá Zámecká zahrada v Teplicích Velkou Malou Paříží. To je kulturně-sportovně-společenská akce většího charakteru, kterou připravuje Antonín Moravec a spol. A tentokrát to je ve spolupráci a pro pomoc AniDef z.s. útulku pro zvířata v Žimu. Start akce bude tuto neděli ve 13 hodin. Program se ještě dolaďuje.

Trhy v Oseku

KDY: Sobota 18. července od 8 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Zdarma



Informačního turistického centra Osek pořádá další Osecké trhy. Ty se budou konat v areálu tamního kláštera tuto sobotu od 8:00 do 16:00. K vidění budou nože, šité hračky a dřevěné dekorace. Cílem akce je podpora řemeslníků, kteří byli zasaženi zákazy spojenými s Covid-19. Vstup je zdarma.

KDY: Sobota 18. července od 13 hodin

KDE: Gymnázium Teplice

ZA KOLIK: 20-40 korun

Biopark gymnázia je malou zoo

Navštívit biopark může i veřejnost a to přes prázdniny denně kromě pondělí. Prohlídky začínají ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16.00. Vstup je přes Beuronskou kapli z Alejní ulice. Plné vstupné stojí 40 korun, snížené pak 20 korun.