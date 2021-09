Duchcov bude slavit. Těšte se na Petru Janů, UDG a ohňostroj

KDY:Sobota 18. září od 12.30 do 22 hodin

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu bude Duchcov slavit. Půjde o odložené oslavy k výročí vzniku Duchcova, které si město připomnělo v loňském roce. V Zámecké zahradě v rámci hlavního programu vystoupí třeba AC/DC Tribute (12.30), Děda Mládek ilegal Band (14.00) 15.30 Doctor P.P. (15.30), Petra Janů & Amsterdam (17.30), Dymytry (19.30) a UDG (21.00). Doprovodný program proběhne na stejném místě, od 10 do 12 se představí Základní umělecká škola, MŠ Husova, MŠ Tyršova, MŠ Velká Okružní, MŠ Osecká, ZŠ J. Pešaty. Vstupné se neplatí.

Na dubských slanostech zazpívá Vondráčková

KDY: pátek až neděle

KDE: Dubí

ZA KOLIK: Zdarma



Slavnosti města Dubí budou třídenní. Vše vypukne tento pátek v 17 hodin v kostele Panny Marie, slavnostním zahájením vystoupí populární zpěvačka Helena Vondráčková. V sobotu u kostela zahraje folkové uskupení Madam v triku (13:00), Isara (14:15) a The Jumpers Cables (15:30). V 17 hodin se těšte na šermířské představení Vae Victus, po kterém vystoupí Jakub Smolík s kapelou. Slavnosti zakončí mše, ta proběhne v neděli od 10.30 hodin v kostele. Vstupné na slavnosti se neplatí.

U teplické Olympie budou vonět burgery

KDY: Pátek až neděle

KDE:OC Olympia Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

U teplického obchodního centra Olympia by se měl během víkendu zastavit každý, kdo má rád jídlo. Uskuteční se tam totiž Burger street festival 2021. Své dobroty tam nabídne třeba Angel Grill, BURGER INN , Burger Saloon HK, Choosy - fresh choice . O sladkou tečku se postarají například: Los Churros CZ, Palačinkola či Fries Factory CZ. Akce trvá od pátku do neděle, začátek je vždy v 10 hodin. Vstupné se neplatí.

Evropa otevře železniční expozici v Oseku

KDY:Sobota 18. září od 9 do 15.30 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Dny evropského kulturního dědictví otevřou tuto sobotu železniční expozici v budově nádraží Osek město. Vidět tam můžete třeba modelová kolejiště. Vstupné je dobrovolné. Otevřeno bude od 9 do 15.30 hodin.

Teplický klub Hvjezda zahajuje sezonu, narozeniny oslaví Máca a Lemmy

KDY:Sobota 18. září od 20 hodin

KDE: Klub Hvjezda Teplice

ZA KOLIK: 200 korun

Teplický klub Hvjezda zahajuje novou sezonu oslavou narozenin dua Máca a Lemmy. Největším dárkem,který nám můžete dát,je vaše účast. To nám udělá největší radost. Takže kořalky a jiný škodlivý zdraví látky nechte doma a koukejte dorazit,“ lákají Martin „Máca“ Uhrik a Jarda Lemmy. „Už jen to,že Točílas a Nerrea si to dá pěkně po sobě je velká vzácnost. Za to patří velký dík Danovi Černýmu a jeho hlasivkám,“ dodal Máca. Start akce je v sobotu, těšte se na Točílas (20.00), Nerrea (21.30) a Flower Cover (23.00). Vstup vyjde na 200 korun.

Teplice budou patřit módě. Přijede návrhář Laffita

KDY: Sobota 18. září od 15 hodin

KDE: Teplice





Kolonáda u Domu kultury v Teplicích se v sobotu 18. září stane dějištěm V. ročníku velkolepé módní show Czech Fashion Week 2021.Svoji tvorbu zde představí osm tuzemských i zahraničních módních návrhářů – Olga Rusakova, Naďa Moravcová, Gabriela Giotto, Luděk Hanák, Jiřina Matoušová, Anna Tejklová, Jiří Moravec a Osmanny Laffita. Zbrusu nové kolekce předvedou přední české modelky, novou scénu připravil David Altner se svým týmem, moderovat bude Petr Svoboda. Mimo přehlídkové molo budou k vidění róby z kolekce 2022 Svatebního salonu Delta. Program začíná v 15 hodin, končí kolem 23. hodiny závěrečným ohňostrojem.