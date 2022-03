Nádraží v Oseku ožije v sobotu 19. března další akcí. Přijďte se podívat od 9 do 14 hodin do železniční expozice v budově nádraží Osek město. V provozu budou všechny kolejiště, děti si mohou zahrát na výpravčího či zatelefonovat telefonem na kličku. V prodeji bude pexeso, turistická nálepka a vizitka. Vstupné je dobrovolné.

Ledvický Manhattan opět funguje

KDY: Úterý až sobota od 8 do 16 hodin

KDE: Ledvice

ZA KOLIK: Zdarma



Po dvouměsíční přestávce vynucené ochrannými opatřeními proti covidu se opět otevřela všechna informační centra společnosti ČEZ. Zajímavý pohled nejen na klasickou energetiku, ale i výrobu energie obnovitelnými zdroji v rámci Čisté Energie Zítřka nabízí i Informační centrum Elektrárny Ledvice, které se pyšní nejvýše položenou oficiální rozhlednou v České republice. V Informačním centru klasické energetiky v Elektrárně Ledvice poukazují průvodci hlavně na to, že i uhelná elektrárna se může svým způsobem řadit mezi obnovitelné zdroje energie. Kromě již tradičního a mezi návštěvníky velmi oblíbeného výstupu na nejvyšší oficiální rozhlednu v České republice tzv. ledvický Manhattan, je totiž součástí exkurze i možná prohlídka čtyř odvalovacích turbín na přepadu v retenčních nádržích, kudy se vrací vyčištěná voda z elektrárny zpět do přírody. Infocetrum elektrárny má otevřeno úterý až sobota od 8 do 16 hodin. Časy prohlídek s návštěvou rozhledny 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00 hod. Exkurzi na rozhlednu je nutné si dopředu rezervovat. Tel.: +420 411 102 313E-mail: infocentrum.ele@cez.cz

Formace Aneta & The Soul Uncles zahraje v teplickém Knaku

KDY: Pátek 18. března od 20 hodin

KDE: Knak Teplice

ZA KOLIK: 160 korun

Aneta & The Soul Uncles je nově vzniklá kapela, ve které se sešli ostřílení muzikanti, kteří se předtím sice znali z předešlých projektů a potkávali se s různými kapelami na festivalech po celé ČR, ale nikdy spolu v téhle sestavě neúčinkovali na jednom pódiu. Myšlenka na společný projekt nějakou dobu zrála a výsledkem je třaskavá, charismatická a pozitivní energií nabitá směs popu, soulu a funku, které vévodí fenomenální zpěvačka a frontmanka Aneta Hollandrová (ex Prague Conspiracy). Vidět a slyšet můžete tuto kapelu zítra od 20 hodin v teplickém Knaku. Lístek stojí 160 korun.

Obecní bál v Modlanech. Hrát bude skupina Alibi

KDY: Pátek 18. března od 20 hodin

KDE: Sál hospody ve Věšťanech

ZA KOLIK: 150 korun



Modlany budou tančit. V pátek 18. března od 20 hodin proběhne v sále hospody ve Věšťanech obecní bál. K poslechu a tanci zahraje skupina Alibi. Těšit se můžete na barmanskou show a kouřící míchané drinky. Lístek stojí 150 korun.

Deep Purple revival budou znít teplickou Hvjezdou

KDY: Sobota 19. března od 19 hodin

KDE: Klub Hvjezda Teplice

ZA KOLIK: 250 korun

Skupina Deep Purple revival je jedním z prvních profesionálních revivalů v České republice. Byl založen v roce 1991 ve Zlíně zpěvákem a šéfem kapely Miroslavem “Kobercem” Koňárkem jako pocta světové hardrockové legendě Deep Purple. Koncertují nejen po celém Česku, ale i v Německu, Belgii, Rakousku, Itálii, Polsku a Slovensku,kde nás pravidelně reprezentují na festivalech nejlepších revivalů Evropy. Vyhlášená svou kvalitou byla kapela vybrána jako support rockových hvězd Whitesnake a The Animals. Na Hvjezdu se tahle skvělá parta muzikantů vrací po pěti letech. „Druhým hostem večera bude skupina Stará Škola z Ústí nad Labem,která se pohybuje na rockové scéně již od roku 1983,“ řekl Martin Máca Uhrik z teplického klubu Hvjezda. Start koncertu je v sobotu 19. března v 19 hodin, lístek stojí 250 korun.

Svědkové Putinovi. Peníze z projekce půjdou na Ukrajinu

KDY: Pátek 18. března od 19.30 hodin

KDE: Kino Květen Teplice

ZA KOLIK: 150 korun



Svědkové Putinovi. Tak se jmenuje dokument renomovaného režiséra Vitalije Manského, který se dostal až do nitra kremelské politiky, mapuje cestu k moci jednoho z největších světových diktátorů novodobých dějin. Vidět ho můžete v pátek 18. března od 19.30 hodin v teplickém kině Květen. Lístek stojí 150 korun. Veškerý zisk z prodaných vstupenek bude věnován na sbírku SOS Ukrajina společnosti Člověk v tísni.

KDY: Sobota 19. března od 15 hodin

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: 90 korun

Jarní kurátorské provázení v botance. Těšte se na kosatce a talovíny

Jaro je symbolem pro cibuloviny a další hlíznaté rostliny. „Rozkvétají drobné ladoňky, kosatce či talovíny. Přijďte na komentovanou prohlídku s naším kurátorem,“ láká ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla. Prohlídka je v ceně standardních vstupenek (1 lístek/90 korun), rezervace není nutná. Sraz účastníků je u venkovního jezírka. V případě nepříznivého počasí proběhne náhradní program ve skleníku Tropicana. Start prohlídky je v sobotu v 15 hodin.