Sedmihůrskou vyhlídku najdete nad Krupkou. Vidět z ní lze kopce Bořeň a Stropník

Kdy: Kdykoliv

Kde: Nad Krupkou

Za kolik: Zdarma

Dřevěnou Sedmihůrskou vyhlídku najdete nad Krupkou. Dojdete k ní po asfaltové cestě, procházkou z Komáří vížky. Od parkoviště jsou to dva kilometry. V zimě se tu dá jezdit na běžkách, v létě na kole. Lidé sem ale rádi chodí po celý rok také pěšky. Sedmihůrskou vyhlídku pro turisty před pár lety vybudovaly Lesy České republiky. Nabízí pohled do údolí Teplicka. Uvidíte krajinu od teplického vodojemu přes ledvickou elektrárnu až po litvínovskou chemičku. Vidět jsou kopce Bořeň, Stropník a další okolní vrcholy. Na dřevěné plošině najdete příjemné posezení.

Archeologie nejsou jen poklady aneb Co naši předkové vyrobili

Kdy: Do 26. února 2023

Kde: Regionální muzeum Teplice

Za kolik: 70 korun

Při podzimní procházce kolem teplického zámku byste neměli opominou navštívit výstavu Archeologie nejsou (jen) poklady aneb Co naši předci vyrobili, zahodili a my znovuobjevili. Archeologové Lucie Kursová a František Gabriel připravili nápaditou výstavu, která vezme děti na cestu po oněch „smetištích“ minulosti, na putování, které odkrývá nedávná ale i dávno pohřbená místa se ztracenými nebo odhozenými předměty každodenní potřeby i vzácné artefakty, uložené jako depoty. Výstava ve výstavních místnostech teplického zámku potrvá do 26. února 2023 a je otevřená od úterý do pátku od 12 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 70 korun, snížené vyjde na 40 korun.

Sklípkany v botanické zahradě můžete vidět až do neděle

Kdy: Do 20. listopadu

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: 100 korun

Výstava Sklípkani dokonalí lovci v teplické botanické zahradě byla prodloužena. Nově ji tam můžete vidět až do neděle 20. listopadu a to denně od 9 do 17 hodin. „Sám se pavouků bojím, nicméně právě tato výstava ve mě vzbuzuje tolik odvahy, že snad si zkusím pavouka i pochovat ve dlani,“ uvedl ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla. Vstupné stojí 100 korun.

V Bílině můžete obdivovat fotografie Sáry Saudkové

Kdy: Do 20. listopadu

Kde: Výstavní síň U Kostela v Bílině

Za kolik: 20 korun

Ve výstavní síni U Kostela v Bílině vystavuje fotografie Sára Saudková. Sára Saudková už sice nežije delší dobu s Janem Saudkem, ale s jeho synem Samuelem a mají spolu čtyři děti. Obdivovat její umění můžete až do 20. listopadu od čtvrtka do neděle od 13 do 17 hodin. Vstupné stojí 20 korun.

​​Ve Rtyni rozsvítí strom jako první, zpívat bude Ledecký

Kdy: Neděle 20. listopadu od 16 hodin

Kde: Rtyně nad Bílinou

Za kolik: Zdarma

Rtyně nad Bílinou je obcí, kde se vánoční strom na obecním náměstí rozsvítí vždy jako jeden z prvních v celém okrese. Nejinak tomu bude letos. Stane se tak už tuto neděli 20. listopadu. Zazpívat koledy a další písně jako host přijede Janek Ledecký. V programu v režii Rádia Blaník vystoupí děti z mateřské i základní školy. Nachystán je i další doprovodný program, včetně stánkového prodeje. Podávat se bude svařák a čaj, čas přijde také na ochutnávku cukroví. Vše vypukne na návsi v 16 hodin. Strom rozsvítí až po setmění.