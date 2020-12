Vládou vyhlašený nouzový stav a různá opatření proti šíření nového typu koronaviru stoply kulturní akce na Teplicku. I přes všechny zákazy lze podnikat výlety do přírody, jezdit na kole či se začíst do nějaké knihy.

Elektrárnu Ledvice rozzáří nejvyšší vánoční strom na severu Čech, loni byl vidět strom na teplárně v Trmicích. (na snímku) | Foto: Ota Schnepp,ČEZ

Ledvice rozzáří vánoční strom

KDY: Ze soboty 19. na neděli 20. prosince

KDE: Ledvice

ZA KOLIK: Zdarma

Neobvyklý pohled bude čekat na motoristy ze soboty 19. na neděli 20. prosince, kteří budou projíždět kolem Elektrárny Ledvice po silnici I/13. Energetici totiž budou na jeden z jejích objektů promítat nazdobený obří vánoční strom, a to v čase od 17 do 06 hodin. Elektrárna Ledvice tak bude jedním ze tří výrobních provozů Skupiny ČEZ, které budou během posledního adventního víkendu takto svátečně nasvíceny. Dalšími jsou jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. „Nasvícení některých našich výrobních lokalit je součástí vánoční kampaně Skupiny ČEZ – Rozsvítili jsme vánoční stromy po celé zemi. Konkrétně na severu Čech jsme přispěli celkovou sumou 820 000 korun na výzdobu a slavnostní rozsvícení vánočních stromů v 37 obcích. Elektrárna Ledvice je přitom již třetím severočeským výrobním provozem v pořadí, na níž se videomapping bude promítat,“ říká Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice. Jak ještě správně připomenul, obří vánoční strom uvidí i cestující, co třeba v daný čas pojedou kolem elektrárny vlakem.Elektrárna Ledvice je přitom v Ústeckém kraji třetím výrobním provozem v pořadí, jímž energetici připomenou všem, že Štědrý den je již téměř za dveřmi. Vůbec poprvé byla takto nasvícena v roce 2018 chladicí věž Elektrárny Prunéřov II. Vloni se této pocty dočkal jeden z objektů odsíření Teplárny Trmice a letos připadne nejvyšší industriální budově v České republice, neboť bude zářit na plášti kotelny Nového zdroje.