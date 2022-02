V Jeníkově proběhne dětský maškarní karneval. Akce se uskuteční v sobotu 19. února od 14.30 hodin na sále hasičské zbrojnice v Oldřichově. Děti se mohou těšit na diskotéku, hry, malování na obličej a fotokoutek.

Phil Shöenfelt & Southern Cross zahrají v teplickém Jazz clubu

KDY: Sobota 19. února od 19 hodin

KDE: Jazz club Teplice

ZA KOLIK: 180 korun



Phil Shöenfelt & Southern Cross zahrají v sobotu v teplickém Jazz clubu. Phil Shoenfelt je britský zpěvák, kytarista, skladatel a spisovatel, usazený v Praze. Poté, co se v letech 1976 – 1977 aktivně účastnil londýnské punkové exploze, se odstěhoval do New Yorku, kde vystřídal několik kapel (např. The Nothing, Disturbed Furniture). V roce 1994 odehrál české turné, na kterém ho doprovázela kapela Tichá dohoda. O rok později do Prahy přesídlil natrvalo a v roce 1996 založil s bývalými členy Tiché dohody svou vlastní kapelu s názvem Southern Cross. Start sobotního vystoupení je v 19 hodin a lístek přijde na 180 korun.

Duchcovské „íčko“ jé plné krásných snímků ze Srí Lanky

KDY: Pondělí až pátek od 8.30 do 17 hodin

KDE: Informační centrum Duchcov

ZA KOLIK:

V duchcovském informačním centru si můžete až do konce února prohlédnout výstavu amatérských fotografií Renaty Kounovské s názvem Srí Lanka. Snímky jsou plné krásné přírody. Otevřeno je pondělí až pátek od 8.30 do 17.00. Vstupné se neplatí.





Výstava Kradli jsme sousedům rajčata je k vidění v Bílině

KDY: Sobota 19. února od 13 do 17 hodin

KDE: U Kostela v Bílině

ZA KOLIK: 10-20 korun



Ve výstavní síni U Kostela v Bílině můžete do 20. února navštívit výstavu k románu Kradli jsme sousedům rajčata. Výstava nese stejné jméno jako kniha, kterou napsal začínající spisovatel Grigorij Nikiforov. Výstavní síň má otevřeno čtvrtek až neděle od 13:00 do 17:00 hodin. Vstupné stojí 10 a 20 korun.

Film Smrt na Nilu nabízí napětí, promítá ho teplické multikino

KDY: Sobota 19. února od 19.30 hodin

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: Od 185 korun

Smrt na Nilu, jehož předlohou je slavný detektivní román Agathy Christie z roku 1937, je tajemným thrillerem o emocionálním chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí. Dovolená belgického detektiva Hercula Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. Americký detektivní film Smrt na Nilu můžete vidět v teplickém multikině Premiere Cinemas až do pondělí 23. února denně vždy od 19.30 hodin. Lístek stojí od 185 korun.

S psíkem Cvočkem můžete prozkoumávat neznámé planety

KDY: Neděle 20. února od 14 hodin

KDE: Planetárium Teplice

ZA KOLIK: 20/40 korun



Planetárium Teplice uvede pohádku O Cvočkovi. Příhody profesorova psa Cvočka a jeho kamarádky rakety Aminy, kteří se společně vydali do vesmíru prozkoumávat neznámé planety, mohou lidé zažít na vlastní kůži v neděli od 14 hodin. Vstupné pro dospělého stojí 40 korun a pro dítě 20.