Tuto sobotu od 14 hodin po více než 80 letech opět zavítají na hřeben východních Krušných hor poutníci z obou stran hranice. Dávní poutníci, kteří naposledy putovali na Přední Cinvald (oficiálně Přední Cínovec) k madoně z gotického oltáře před vypuknutím poslední světové války, budou mít tuto sobotu 2. července své první české a německé následovníky. Jejich cílem bude místo zaniklé kaple ve vsi Přední Cinvald, která až do padesátých let stála přímo na česko-saské hranici zhruba napůl cesty mezi Cínovcem a Fojtovicemi pod Komáří vížkou, než byla kvůli nucenému vysídlení původního německého obyvatelstva a vzniku hraničního pásma srovnána se zemí. Na místě již přirozeně není ani původní pozdně gotický oltář, jenž je dnes umístěn v teplickém muzeu.

Modelářské letiště v Suché nabídne leteckou show

KDY: Sobota 2. července od 10 hodin

KDE: Suché u Modlan

ZA KOLIK:



Modelářské letiště v Suché nabídne leteckou show. Těšit se můžete vystoupení těch nejlepších pilotů nejen českých, ale i zahraničích například z Francie a Německa. K vidění nebudou pouze turbínové, ale motorové i bezmotorové modely a vrtulníky. Moderátorem akce bude Miloš Petrbok. Start akce je v 10 hodin, hlavní program bude probíhat od 11 do 17 hodin.

Film Elvis s Tomem Hanksem vás pobaví v teplickém multikině

KDY: Čtvrtek až středa

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: Od 175 korun

Film Baze Luhrmanna „Elvis“ o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks). Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední postavou této cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presleyová (Olivia DeJonge). Biják Elvis můžete vidět v teplickém multikině od čtvrtka 30. června do středy 6. června vždy od 19.30. Lístek stojí od 175 korun.

Před dubským kostelem pobaví děti pohádka Divadla M

KDY: Pátek 1. července od 15 hodin

KDE: Dubí

ZA KOLIK: Zdarma



Pátek 1. července bude v Dubí patřit dětem. V parku před kostelem Panny Marie v Dubí proběhne akce s názvem Hurá na prázdniny s Divadlem M. V případě nepřízně počasí se pohádka odehraje v kostele. Pro každé děcko bude připraven dárek. Start akce je v 15 hodin. Vstup je volný.

Nedělní kafáč v Bílině

KDY: Neděle 3. července od 15 hodin

KDE: Lesní kavárna v Bílině

ZA KOLIK: Zdarma

Nedělení kafáč v Bílině je hudební multižánrový minifestival. Tuto neděli od 15 hodin v Lesní kavárně nabídne kapely: Thea and Coming Out, The Villains, 20 minutes. Vstup je zdarma.

Duchcovské muzeum láká na retro hračky pro malé i velké

KDY: Do 31. srpna

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Od 20 korun



Kdo si hraje nezlobí. To platilo a platit bude. V Poppelově výstavní síň duchcovského muzea můžete až do konce srpna navštívit výstavu s názvem Retro hračky. Bavit se budou děti i rodiče. Duchcovské muzeum má otevřeno denně od 9 do 17 hodin, plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 korun.

KDY: Sobota a neděle 10:00-17:00

KDE: Státní zámek Duchcov

ZA KOLIK: Od 130 korun

Duchcovský zámek bude plný historické módy

Prohlídky duchcovskéko zámku nazvané Historie módy vás o tomto víkendu zavedou do nově zrestaurovaných místností jižního křídla, kde se nachází valdštejnské apartmá. O historii zámku a osudech jeho obyvatel vám budou vyprávět průvodci v dobových kostýmech. Akce proběhne na základním okruhu "Valdštejnská prohlídka". Vstupné: základní 160 Kč/ senioři 130 Kč/ mládež (18-24 let) 130 Kč/ děti (6-17 let) 60 Kč/ děti (0-5 let) zdarma