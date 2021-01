Novoroční pochod na Stropník vám pročistí hlavu

KDY: Pátek 1. ledna

KDE: Stropník

ZA KOLIK: Zdarma

45. Novoroční pochod na Stropník se uskuteční mimořádně jako hvězdicová akce s cílem u chaty Máňa u Dušanovy vyhlídky pod Stropníkem od 12.30 do 13.30 hodin. "Vzhledem k současné situaci, kdy je PES 5, bude přístup k cílovému stolu povolen pouze pro jednu osobu. Turisté můžou vyjít odkudkoliv, například z Oseka, Horního Háje nebo Dlouhé Louky," řekl Dušan Petráš.

Dobble, hra pro všechny generace

KDY: Kdykoliv

Jednoduchá hra, trvá jen pár minut a protrénuje postřeh. Na kartách je řada obrázků s objekty. Na začátku si každý hráč vezme jednu kartu. Balíček zůstane ležet lícem dolů. Pak se otočí a hráč musí rychle hlásit obrázek.

Nejen silvestrovský špacír na Lovoš

KDY: Čtvrtek 31. prosince

KDE: Lovoš

ZA KOLIK: Zdarma

Jednou z nepřehlédnutelných dominant Českého středohoří je čedičový kopec Lovoš (570 m .n. m). Ten se tyčící nedaleko města Lovosice. Výstup na vrchol je z těch méně náročných. Příjemná je cesta z Lovosic po zelené značce v délce asi tři kilometry. Na Lovoši je chata, která má otevřena každý pátek od 12 do 16 hodin a o víkendu a svátky od 10 do 16 hodin. Na silvestra je výdejní okénko chaty v provozu od 10 do 21 hodin a na Nový rok pak od 8 do 17 hodin.

Rebelka Adéla Elbel líčí v knize svůj pád do temnoty

KDY: Kdykoliv

Ještě před Vánocemi vsadilo nakladatelství Albatros Media, jeho sub label CPress na motivační knihu o divoké, odvázané až nevázané stand-up komičce, bývalé nevypočitatelné hudebnici. Její kniha dostala název Doba temna. Autorka tu poměrně otevřeně líčí nejen svůj pád do temnoty, který zažila kvůli řadě těžkostí a potíží. Adéla Elbel, rozená Komárková, se narodila 17. července 1981 v Havířově. Je to česká nederlandistka, překladatelka více knih z holandštiny, herečka, populární stand-up performerka a ex členka odvážné brněnské hip hopové dvojky ČokoVoko.

KDY: Do 10. ledna

KDE: Jeníkov

ZA KOLIK: Zdarma

V Jeníkově před farou můžete zhlédnout betlém z panenek

V Jeníkově před farou můžete i letos zhlédnout betlém z panenek. K vidění tam bude až do 10. ledna 2021. „Betlém bude osvícen vždy od 7:00 do 9:00 hodin a odpoledne od 15:00 do 21:00 hodin,“ informovala Dana Tichá. Atrakce volně přístupná.