Hrob čekají závody psích spřežení na kárách

KDY: Sobota a neděle od 9 hodin

KDE: Hrob

ZA KOLIK: Zdarma

Pokud máte rádi psy a sport k tomu, tak byste neměli chybět o víkendu v Hrobu. V sobotu a v neděli se tam totiž uskuteční 19. ročník Hrobské jízdy tedy závody psích spřežení na kárách, cannicorss, scootering a bikejoring. Start je vždy v 9 hodin u hřbitova. Doprovodný program obstará Divadlo V Pytli Petra Stolaře, v plánu je i dětská dílnička.

Malá Paříž nabídne Čistírnu pokaždé jinak i Nepitch band

KDY: Neděle 3. října od 15 hodin

KDE:Zahradní dům Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



V neděli v altánu u Zahradního domu v Teplicích se uskuteční už dvacátá Malá Paříž. Od 15 hodin vystoupí Nepitch band. „Pavel Nepivoda je výborný zpěvák, hudebník a rozhodně i člověk. Krom toho, že je frontmanem The Boom (revival Beatles) a kytaristou ve skupině Houpací koně, občas si zahraje s kamarády i v uskupení Nepitch band,“ říká organizátor akce Antonín Moravec. V 16 hodin se návštěvníkům představí litvínovsko-teplická kapela Wan men sonk. „Tato formace není na hudebním poli žádným nováčkem. Svižná muzika s anglickými texty se opírá o profesionální úroveň každého jednotlivého člena. Pop-rock,“ dodal Moravec. Od 17.30 zahraje teplická legendární kapela Čistírna pokaždé jinak. „ U ní si nemůžete být nikdy předem jisti, v jakém složení nastoupí, se i pro letošní rok stává posledním účinkujícím oficiálních Malých Paříží. Tím pádem si můžete být jisti výbornou zábavou, hudebním zážitkem a mejdanem po koncertě,“ doplnil Moravec. Vstupné se neplatí.

Požehnají pamětnímu kříži. Ten přežil díky bagristovi

KDY: Sobota 2. října od 15 hodin

KDE: Most přes potok Bouřlivec v Oldřichově-Jeníkově

ZA KOLIK: Zdarma

„V loňském roce se nám podařilo objevit a zachránit středovou část pamětního kříže (božích muk), která se objevila při rekonstrukci železniční tratě z Oldřichova do Duchcova. Při skrývání železničního svršku ho bagrista odložil mimo trať a tím je zachránil od definitivního konce. Dokonce jsme objevili i zmínku v kronice obce Oldřichov o jejich umístění, a kdo je v roce 1769 postavil. Jsou i zaneseny v mapě - císařských otiscích,“ sdělil Vladimír Bittersmann. Jemu se společně s dalšími nadšenci podařilo kříž doplnit o chybějící části a umístit poblíž původního místa. V sobotu 2. října v 15 hodin bude slavnostně požehnán. „V tento den se koná i Moravská „automobilová“ pouť z Vranova nad Dyjí do Jeníkova,“ dodal.

Dýňové slavnosti u Dvořáka

KDY: Od 2. do 10. října

KDE: Zahradnictví Dvořák a syn Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Je to dobrá zpráva pro všechny příznivce dýňového vydlabávání a podzimního veselí pro celou rodinu. V teplickém zahradnictví Dvořák a syn si můžete od soboty 2. října do neděle 10. října užít dýňové slavnosti. Těšit se můžete na soutěže, vyřezávání dýní, strašidelné bludiště či dýňový fotokoutek. O víkendy budou ještě navíc dílničky a tvoření pro malé i velké děti. Za každou vyřezanou dýni dostanete zdarma květinu do pokojíčku.

Polétání s Jety nabídne modely proudových letadel

KDY: Sobota 2. října od 10 do 16 hodin

KDE: Suché u Modlan

ZA KOLIK: Zdarma

Modelářské letiště Moldepaprk Suché u Modlan bude v sobotu od 10 do 16 hodin hostit akci Polétání s Jety. Těšte se na modely především proudových a vrtulových letadel. Vstup je zdarma.

KDY: Sobota 2. října od 20 hodin

KDE: Klub Hvjezda

Za kolik: 250 korun





AC/DC tribute Špejbl’s Helprs zahrají na Hvjezdě

Dostat AC/DC do Teplic na Hvjezdu? Při troše fantazie žádný problém. Špejbl’s Helprs jsou velmi pozitivně přijímaným tributem této rockové klasiky. Na počátku všeho stála touha několika muzikantů zahrát si staré, ale nestárnoucí, dokonale vymyšlené songy. Velkou devizou skupiny Špejbl’s Helprs je zpěv v podání Petra Průši, který se vypořádal s originálním projevem Briana Johnsona téměř dokonale a je jeho věrným obrazem. V repertoáru mají desítky skladeb australské legendy a s programem z pečlivě vybraných hitů koncertují po celé ČR i v zahraničí.

Prostě jeden z nejlepších revivalů kapely AC/DC v Evropě. Naprosto perfektní hudební provedení a showhadry téměř k nerozeznání od originálu. Sama kapela o sobě říká : „Třebaže jsme si dobře vědomi skutečnosti, že originál AC/DC nenahradíme, pevně věříme, že znalcům udělá naše vystoupení radost, a že se možná z ostatních méně znalých posluchačů stanou další příznivci této světové legendy.“ Složení kapely : Petr Průša – zpěv, Petr Kollert – sólová kytara, Ivan Eis – doprovodná kytara, zpěv, Martin Skala – basová kytara, zpěv, Marek Stark – bicí nástroje. "Špejbly" doprovodí skupina SCHLAK Program večera : 20.00 SCHLAK, 21.30 AC/DC tribute Špejbl’s Helprs