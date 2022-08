Železniční expozici v Oseku otevřou na dva dny

Kdy: Sobota 20. srpna a neděle 21. srpna

Kde: Osek

Za kolik: Zdarma

Železniční expozice umístěná v nádražní budově Osek-město bude v rámci Osecké pouti otevřena nejen v sobotu 20. srpna (9-19.00), ale i v neděli 21. srpna a to od 9:00 do 16:00 hodin. „V prostorách expozice jako vždy budou v provozu všechna modelová kolejiště, děti si mohou zahrát na výpravčího či zatelefonovat telefonem na kličku,“ řekl místopředseda Klubu přátel krušnohorské železnice Most – Dubí – Moldava Pavel Jůza.



Slavnosti v Dubí nabídnou hvězdy Annu K, Slzu a Olympic

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Dubí

Za kolik: Zdarma

Dubské slavnosti budou třídenní a nabídnou pestrý program pro všechny. V pátek 19. srpna proběhne u kostela Panny Marie v Dubí v 17.00 slavnostní zahájení a od 17.15 se představí Václav Hudeček s cembalistou Martinem Hrochem. V sobotu 20. srpna ve sportovním areálu v Dubí 2 vystoupí kapely Michal Hrůza a kapela Hrůzy (13.00), Tomáš Kočko s orchestrem (15.00), Anna K. (17.00), Děda Mládek Illegal Band (19.00) a AC/CZ (21.00). V neděli 21. srpna se v areálu Dubí 2 můžete těšit na Petru Janů s kapelou Amsterdam (13.00), Slzu (15.00) a Olympic (17.00). Olympic byl založen v roce 1963. Původní členové patří mezi zakladatele české rockové hudby, debutové album Želva je považováno za jedno z přelomových alb českého bigbeatu. Vstup je po celé tři dny zdarma.

Lego baví lidi po celém světě. Teplická výstava láká na vláčkodráhu a herny

Kdy: Do 10. září

Kde: Teplice

Za kolik: 100 korun

V jízdárně teplického zámku se nudit nebudete. Probíhá tam totiž výstava Svět kostiček z dánské stavebnice Lego®, kterou připravil sběratel Petr Šimr. Na výstavě, která trvá do 10. září, nechybí velká vláčkodráha a výběr z nejznámějších Lego setů. Součástí expozice jsou dvě dětské herny, které poskytují zábavu na několik hodin. Vstupné: 100 korun dospělá osoba, 70 korun dítě od 3 let věku; 60 korun os. ve skupině nad 20 osob; 60 korun ZTP a senior. Otevírací doba je úterý až neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin.

Osek na víkend chystá velkolepé slavnosti. Mají tradici už 500 let

Kdy: Sobota a neděle

Kde: Osek

Za kolik: Zdarma

V Oseku se bude o víkendu konat městská pouť, která tu má tradici už 500 let. V sobotu 20. srpna se jako součást této akce bude možné svézt zvláštními nostalgickými vlaky. Parní vlak s lokomotivou Všudybylkou má projíždět po trase Teplice v Čechách – Osek – Most – Litvínov. Program je připravený na sobotu i neděli. Na několika místech po celém městě. V sobotu v 9.30 začnou slavnosti průvodem, který vyjde od základní školy v Hrdlovské ulici. V 10 hodin starosta odemkne bránu kláštera. Na nádvoří cisterciácké stavby bude historické tržiště s doprovodným hudebním programem. Na pouťovém prostranství v sousedství kláštera po oba dny pojedou na plné obrátky kolotočářské atrakce. Svůj tradiční prostor na pouti budou mít chovatelé, výstava zvířectva bude v ulici Obránců Míru. Na Lukách bude výstava vojenských vozidel. Program bude rovněž v Domě dětí a mládeže Osek. V neděli pouťové veselí uzavře koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od 18 hodin vystoupí houslový virtuóz Jaroslav Svěcený spolu se sólistkou Žanetou Pelcovou.



Po čem muži touží 2 v letním kině v Modlanech

Kdy: Sobota 20. srpna od 21.30 hodin

Kde: Modlany

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Letní kino v Modlanech v sobotu 20. srpna od 21.30 nabídne českou komedii Po čem muži touží 2. Start promítání v areálu SK Baník Modlany je ve 21.30 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na podporu neziskového spolku, který vyrábí paruky pro onkologicky nemocné děti.