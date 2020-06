Multikino promítá komedii Bourák

KDY: Pátek až neděle

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: Od 179 korun

Příběh české komedie Bourák se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si Bourák. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprsenky. Scénář Bouráka napsal Petr Jarchovský a z námětu na sociální drama vznikla ulítlá černá komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů dřív, než půjde celá rodina ke dnu. Ve filmu hrají například: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček, Kateřina Winterová. Bouráka můžete vidět teplickém multikině Premiere Cinemas v OC Galerii Teplice od pátku do neděle v 16.30, 19.00 a 21.20 hodin. Vstupné stojí od 179 korun.

Výtvarníci Mráček, Muzička a Velvarský vystavují v Oseku

KDY: Neděle 21. června od 10 do 17 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Zdarma



Mráček – Muzička – Velvarský. Tak tato trojic výtvarníků momentálně vystavuje v galerii ITC Osek v areálu oseckého kláštera. Výstava, která potrvá do 5. července představuje řadu olejů Rudolfa Velvarského a obrazy Vladimíra Muzičky. Obrazy doplňuje sedm podobizen osobností, soch vytvořených Miroslavem Míťou Mráčkem. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Vstupné je zdarma.

Písničkář Xavier Baumaxa vystoupí v teplickém Knaku

KDY: Pátek 19. června od 20 hodin

KDE: Knak Teplice

ZA KOLIK: Stream je zdarma



Buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Tak to je písničkář Xavier Baumaxa. Slyšet a vidět ho můžete v pátek od 20 hodin v teplickém klubu Knak. Koncert poběží i na youtube v rámci konceptu Live & Stream. Baumaxa své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu či zatloukání hřebíků.

Loutková pohádka Pejsek a Kočička pobaví děti v Bílině

KDY: Neděle 21. června od 15 hodin

KDE: Areál lázní Kyselka v Bílině

ZA KOLIK: 40 korun





Pohádka Pejsek a kočička na motivy slavné knížky, v níž pejsek a kočička spolu hospodaří, myjí podlahu, zašívají kalhoty, vaří dort a dělají spoustu dalších zajímavých věcí, patří ke zlatému fondu české literatury. Docela velké divadlo z Litvínova ji má v repertoáru už 21 let, ale inscenace je ještě starší, vznikla těsně před sametovou revolucí v roce 1989. Vidět ji můžete tuto neděli od 15 hodin u altánku v areálu lázní Kyselka. Vstupné stojí 40 korun.

KDY: Neděle 21. června od 14 a 16 hodin

KDE: Planetárium Teplice

ZA KOLIK: 20-40 korun

S Rákosníčkem za hvězdami

Série tří filmových pohádek, ve kterých se znovu setkáme se zvídavým popletou Rákosníčkem a vydáme se s ním až na oblohu, kde bude potkávat různá souhvězdí a hvězdy.

KDY: Sobota 20. června od 9 do 15.30 hodin

KDE: Nádraží Osek

ZA KOLIK: Zdarma

V Oseku na nádraží uvidíte řídící přístroj. Je to premiéra

Nevíte kam o víkendu? Navštívit můžete tuto sobotu od 9 do 15.30 hodin třeba železniční expozici v budově nádraží Osek město. Premiéru bude mít nově instalovaný řídící přístroj z Louky u Litvínova. V provozu uvidíte všechna kolejiště a navíc si můžete ve stanici zakoupit magnetky, vizitky, nálepky, turistické známky a pohlednice. Vstup je volný.