Na Komáří vížku lanovkou

KDY: Sobota 20. března

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Plné jízdné 140 korun

Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví až na vrchol Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani spatříte České středohoří. V zimní období funguje oblíbená atrakce denně od 8.30 do 16.30 hodin. Odjezd je každou hodinu, vždy v půl tedy v 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 140 korun a pro dítě (5-10 let) na 100 korun. Od 22. března do 7. května bude lanová dráha ve všední dny z důvodu pravidelné roční revize mimo provoz, o víkendech a ve státní svátky bude ale jezdit i nadále.

Historické hodiny jsou na webu

KDY: Kdykoliv

KDE: www.teplickemuzeum.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Expozicí historických hodin přibližuje teplické muzeum již od roku 1996 vývoj měření času se zaměřením na slohové proměny hodinových schrán spolu s technickým vývojem vlastních mechanismů v průběhu 18. až počátku 20. století. Většinu vystavených kusů tvoří stolní hodiny, především altánové, sloupkové a skříňkové, ale jsou zde zastoupeny i hodiny figurální, kartušové, skleletové, vázové a budíky. Muzeum je, až do odvolání kvůli vládním opatřením zavřené, ale některé střípky z expozice historických hodin můžete najít na webu teplického muzea.

Jezte zdravěji a žijte lépe

KDY: Pátek 19. března od 10 do 18 hodin

KDE: Teplice





Sirtuinové potraviny nové hvězdy omlazujícího stravování. Zelený čaj, modré borůvky, červené víno: klíč ke štíhlosti a kráse spočívá ve správném výběru potravin. V knize Zhubněte se sirtfood dietou 22 nejlepších sirtuinových potravin včetně jejich charakteristik a výhod pro naše zdraví. Publikaci si můžete půjčit v teplické knihovně přes výdejní okénko od pondělí do pátku 10.00 až 18.00.

Hrobský železniční viadukt je technickou památkou

KDY: Kdykoliv

KDE: Hrob

ZA KOLIK: Zdarma



Při cesta po silnici z Dubí do Hrobu ho nemůžete minout. Železniční most ve Mlýnech, část města Hrob, je součástí historické tratě Most-Moldava a byl vystavěn v letech 1883-1884 podle plánu Jana Bydžovského. Most je dlouhý 145 metrů a byl prohlášen za národní technickou památku. Mašinka teď do hor kvůli vládní uzávěře nejezdí, ale železniční viadukt můžete obdivovat kdykoliv.

KDY: Kdykoliv

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Zámeckou zahradu v Duchcově zdobí sochy od Matyáše Brauna

Zahrada je součástí areálu duchcovského zámku. Založil ji Jan Ferdinand Schor v letech 1728-30 ve francouzském stylu. Později byla přebudována na park v anglickém stylu. Zahradu i nádvoří zámku zdobí sochy z dílny Matyáše Brauna. Přístupná je denně a je ideálním místem pro procházky s dětmi, běhání či venčení čtyřnohých mazlíčků.