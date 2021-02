Regionální knihovna Teplice půjčuje přes výdejní okénko

KDY:Pátek 19. února 10 až 18 hodin

KDE: Teplice



V hlavní budově Regionální knihovny Teplice v Lípové ulici i na pobočkách Prosetice, Řetenice, Šanov funguje výdejní okénko, a to ve standardních výpůjčních dnech a hodinách daných provozů. „Objednáte si knihy, vyčkáte, až vaši objednávku potvrdíme, a v dohodnutém termínu si své výpůjčky vyzvednete,“ informuje knihovna.

Informační centrum na Kyselce nabízí minerální vody

KDY:Pátek 19. února 9-11 a 13-16 hodin

KDE:Bílina





V Informačním centru Bílina na Kyselce si lidé mohou koupit Bílinskou kyselku.Výdejní okénko je otevřené v pondělí až v pátek od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Je možné zakoupit pouze minerální vody, ne propagační a turistické předměty.

Na Komáří vížku lanovkou

KDY: Denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK:Plné jízdné 140 korun



Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví až na vrchol Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani spatříte České středohoří. V zimní období funguje oblíbená atrakce denně od 8.30 do 16.30 hodin. Odjezd je každou hodinu, vždy v půl tedy v 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 140 korun a pro dítě (5-10 let) na 100 korun. „Současným provozem lanové dráhy nejsou vládní protiepidemiologická opatření porušována. Lanová dráha, která není součástí žádného lyžařského areálu, svým provozem naopak pomáhá přeplněné autobusové dopravě a cestujícím směřujícím na Komáří vížku. Všechna nařízená hygienická opatření jsou dodržována. Lanovka je technickou památkou ČR, která byla slavnostně spuštěna v roce 1952. Považujeme ji za součást „rodinného stříbra“ našeho města,“ informovala Krupka na svém webu.

Teplická Zámecká zahrada slouží k odpočinku a relaxaci

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Teplická Zámecká zahrada je součástí zámeckého areálu jistě již od dob renesance, ze kdy pochází i oba rybníky. Postupně přetvářená podle dobových estetických měřítek. Naposledy na přelomu 18. a 19. století z přísně geometrické francouzské zahrady ve volně rozvinutý krajinářský park anglického typu s množstvím drobných staveb. Již od počátku 17. století doporučována a vyhledávána lázeňskými hosty, ale i samotnými Tepličany, k procházkám a odpočinku.

KDY: Víkend

KDE: Teplicko

ZA KOLIK: Dle ceníku ČD

Žralokem do hor

Moldavská dráha je velkým lákadlem. Do hor jezdí vláček o víkendech, svátcích a prázdninách. Vypravována je na této unikátní trati i „žraločí“ souprava RegioShark. Ta svým tvarem připomíná mořského predátora. Pravidelná železniční doprava do hor skončila už před téměř deseti lety. Odjezd vlaku do hor z teplického hlavního nádraží je například 8.40, 9.05, 13.05, 13.33, 15.20.