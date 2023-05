Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím prodlouženém víkendu vyrazit za zábavou nejen na Teplicku.

Májový jarmark v Bílině, 2017. | Foto: Zdeněk Traxler

TEPLICKO

Kolotoče stánky, kapely. Májový jarmark v Bílině

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Letní amfiteátr Kyselka, Bílina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Odreagování v Bílině. Po roce tu je opět Májový jarmark se vším všudy. Připravený je bohatý kulturní program. Hudba, stánky, kolotoče a další doprovodný program. Koná se v areálu lesoparku na Kyselce. Těšit se na hlavní scéně můžete například na Terezu Maškovou, Janka Ledeckého nebo Petra Kotvalda. Večer zahraje Support Lesbiens. Další program je připravený na dalších scénách v lesoparku. Mezi Kyselkou na náměstím v Bílině bude pendlovat vláček.

Family Day u rybníku v Zámecké zahradě

Kdy: sobota 6. května od 15.00

Kde: Zámecká zahrada Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bude to zábava. Spojte si návštěvu lázeňského města Teplice s odpolednem plným nejrůznějších aktivit pro všechny členy rodiny. V Zámecké zahradě připravili na sobotu 2. ročník rodinného festivalu, který realizuje Salesiánské středisko v Teplicích ve spolupráci s dalšími místními organizacemi. Čeká vás odpoledne plné rodinných aktivit na řadě stanovišť. Budou stánky nejen s občerstvením a objednaná je také doprovodná hudba.

ÚSTECKO

Jarmarkem ožije areál Muzea v přírodě Zubrnice

Kdy: sobota 6. května od 9.00 do 17.00

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice, Ústecko

Za kolik: 100/70 korun

Proč přijít: Po několikaleté přestávce ožije v sobotu 6. května od 9.00 do 17.00 prostředí Muzea v přírodě Zubrnice jarmarkem. Návštěvníci se mohou těšit na oživlý trh s širokou nabídkou řemeslných výrobků a regionálních produktů. „Areálem budou po celý den znít písně a popěvky v podání Tria Máňa z České Lípy. Pro nejmenší návštěvníky zahraje na dvoře Domu z Loubí Loutkové divadlo Václava Rezka a to v 11.00 a ve 14.00,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice. Organizátoři akce doporučují k dopravě do Zubrnic využít turistické vlakové linky T3 Zubrnické museální železnice, nebo autobusové dopravy. Plné vstupné na jarmark přijde na 100 korun, snížené pak na 70 korun.

O Pohár hraběte Chotka na zámku Velké Březno

Kdy: sobota 6. května od 7.30 do 17.00

Kde: Zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: O Pohár hraběte Chotka – XXI. ročník závodu autoveteránů se blíží. Tradiční závod, při kterém se můžete potěšit krásou stovky starých strojů a povzbudit jejich posádky při startu a dojezdu závodu, se uskuteční v sobotu 6. května od 7.30 do 17.00 na zámku Velké Březno. Start závodu z nádvoří zámku bude v 10.00, příjezd vozů na stejné místo v 15.00. Hrát bude swingová kapela, předání cen vítězům proběhne v 16.00. Vstup je zdarma.

Cyklozávod na Miladě

Kdy: sobota 6. května od 9.00

Kde: Jezero Milada, Chabařovice, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Milada Tour je oblíbený sportovní seriál, jehož součástí jsou tři různé závody a také mnoho doprovodných aktivit. Závody se konají v unikátní krajině bývalého hnědouhelného dolu, který se v posledních letech změnil v krásné přírodní prostředí jezera Milada v Chabařovicích na Ústecku. Sportovci se mohou těšit na trasy 50 km, 25 km, rodinný závod a Olympia dětské závody. Kapacita je 400 závodníků. Doprovodný program nabídne malování na obličej, skákací hrad, soutěže pro děti a autogramiádu Jiřího Ježka.

Sraz amerických vozů u Globusu

Kdy: pondělí 8. května od 10.00 do 16.00

Kde: na parkovišti hypermarketu Globus, Trmice, Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Již po čtvrté se sejdou milovníci amerických vozů na parkovišti u hypermarketu Globus v Ústí nad Labem. Sraz „amerik“ proběhne v pondělí 8. května od 10.00 do 16.00. Těšte se na mnoho nádherných aut, bohatý program, občerstvení, lety vrtulníkem, jízdy limuzínou, mažoretky, zábavu pro děti a mnoho dalšího. Vstupné pro vozidlo včetně posádky přijde na 200 korun, pro diváky pak na 100 korun. Děti do 120 cm v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.

Parní vodárna Střekov

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Parní vodárna je vždy otevřena od 1. dubna do konce října od 10 - 18 hod každou první sobotu v měsíci a při různých akcích pořádaných městem Ústí nad Labem nebo Muzeem v přírodě Zubrnice. Zubrnická museální železnice má od roku 2003 v pronájmu strojovnu parní vodárny v železniční stanici Ústí n. L. - Střekov. Vodárna je unikátní tím, že je dochována včetně technologie tedy stojatého parního kotle, parního stroje a vlastních vodojemů. Vstupné je dobrovolné.

Čardášová princezna v ústeckém divadle

Kdy: sobota 6. května od 17.00

Kde: Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem

Za kolik: 150-430 korun

Proč přijít: Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ Emmericha Kálmána se vrací na jeviště ústeckého divadla. S roztančenými čísly „Vy, líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či „To všechno láska, bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardášová princezna zaznamenala ohromný světový úspěch. Vidět ji můžete v Severočeském divadle v sobotu 6. května od 17.00. Vstupné stojí od 150 do 430 korun.

Studentský Majáles v univerzitním kampusu

Kdy: pátek 5. května od 13.00

Kde: Kampus UJEP, Ústí nad Labem

Za kolik: 200/250 korun

Proč přijít: Studenti UJEP přivítají jaro. Studentský Majáles se uskuteční v pátek 5. května od 13.00 v univerzitním kampusu v Ústí nad Labem. Celou akci odstartuje Terza Balonová, kterou kromě rádií můžete znát i z půdy ústecké univerzity. Těšit se můžete na skupiny Youlie, Artific či DJ Australana. Od 19.00 vystoupí populární hudebník Vojtaano. K dispozici budou stánky s jídlem a pitím. Lístek přijde na 200 korun v předprodeji, na místě pak zaplatíte 250 korun.



Eliška a Petr Lüftnerovi vystoupí v Církvicích

Kdy: sobota 6. května od 16.15

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Církvice, Ústecko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Hudební Církvice startují. Eliška a Petr Lüftnerovi vystoupí v sobotu 6. května od 16.15 hodin v Církvicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné je dobrovolné.

MOSTECKO

75. Jarní cena klisen města Mostu

Kdy: sobota 6. května od 13.00

Kde: Hipodrom Most

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: Milovníci koní a závodů mohou zavítat opět na hipodrom. Prvním klasickým dostihem tohoto roku tu bude Jarní cena klisen. Je nejvýznamnějším dostihem pro 3leté klisny v ČR s dotací 550 tisíc na distanci 1 600 metrů. Určitě bude na co koukat. Dostih je obdobou anglických One Thousand Guineas, francouzských Poule d'Essai des Pouliches nebo italského Premio Regina Elena. Československá historie dostihu sahá do poválečného období, konkrétně roku 1949. Dále se můžete těšit ještě na dalších 7 napínavých dostihů s kvalitním obsazením. Součástí dostihového dne budou i dostihy poníků.

Hudební zážitek pro příznivci klasické hudby

Kdy: pondělí 8. května od 19.00

Kde: Divadlo Most

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Na další hudební zážitek se mohou těšit příznivci klasické hudby v Mostě. V městském divadle vystoupí při svátečním koncertu jako hlavní host houslový virtuóz Josef Špaček. Hudebním večerem vyvrcholí 32. sezóna Festivalového orchestru Petra Macka, který bude houslistu doprovázet. Nejprve zazní koncert D-dur pro housle a orchestr od Beethovena a v druhé části dueta a árie od Mozarta, Offenbacha a dalších autorů v podání sólistek operních scén Michaely Zajmi a Elišky Gattringerové. Dirigentem bude Jiří Štrunc.

LOUNSKO

Memoriál Karla Raise v Lounech

Kdy: sobota 6. května od 7.30

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 32. ročník silničního běhu na 15 kilometrů z Počerad do Loun. 29. ročník závodu vozíčkářů. 12. ročník štafetového běhu. 8. ročník závodu na kolečkových bruslích a 3. ročník závodu koloběžek. To je sportovní část programu Memoriálu Karla Raise, který se chystá v Lounech. Chybět nebude ani lidový běh, závody a sportovní aktivity pro děti včetně tradičních her představených seniory. Podrobnosti najdete na webu askelna.cz.

Chmelfest v Žatci

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: náměstí Prokopa Velkého, Žatec

Za kolik: 60/30 korun

Proč přijít: Chmelobrana Žatec láká na sobotní Chmelfest, tradiční oslavu příchodu jara do chmelovišť na Žatecku. Akce se uskuteční na náměstí Prokopa Velkého a v žateckém pivovaru. Program na náměstí odstartuje v 10 hodin příjezdem alegorických vozů a řazením do průvodu. V 11 hodin vypukne soutěžní Memoriál Lojzy Lupulína. Hodinu po poledni se vydá průvod směrem na náměstí Svobody a do pivovaru. Tam budou také už od 10 hodin k uchutnání místní tradiční i nová piva a také piva z pivovaru U Orloje.

CHOMUTOVSKO

Anna K. v Chomutově

Kdy: pátek 5. května od 19.00

Kde: Městské divadlo Chomutov

Za kolik: 590 až 890 korun

Proč přijít: Držitelka několika hudebních cen Anděl a Žebřík, zpěvačka Anna K., představí se svou kapelou v Chomutově největší hity v akustických aranžích. „Naše akustické turné v minulých letech mělo takový úspěch, že jsme se rozhodli ho zopakovat. Mám velkou radost, že onu skvělou atmosféru budu moci na koncertech opět zažít se svými fanoušky," těší se Anna K. Některé skladby budou uvedeny opět v oblíbené aranži amerického producenta Stevena Walshe, který podobným způsobem upravil i největší hity anglické kapely Erasure pro jejich akustické album Union Street a následné turné.

Cirkus Base Chomutov

Kdy: pátek 5. května od 19.00

Kde: hřiště u Městského parku v Chomutově

Za kolik: dobrovolné/100 korun

Proč přijít: Cirkus Base Chomutov startuje v pátek 5. května. Přijďte do cirkusové vesničky na hřiště u Městského parku. Cirkus Base zahájí od 19 hodin oblíbené žonglérské duo Bratři v tricku s pohybovou humoreskou Plovárna, na kterou naváže od 21 hodin ohnivá performance Recombination s prvky akrobacie, tance a pohybového divadla od souboru Blackout Paradox. Cirkusová vesnička, kde si bude moct zkusit cirkus každý, bude v Chomutově stát do 13. května. Nabídne 14 představení, 13 vedených workshopů a každodenní otevřené workshopy.



LITOMĚŘICKO

Jarní park fashion market

Kdy: pátek 5. a sobota 6. května od 14.00

Kde: Jiráskovy sady, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte o prvním májovém víkendu do Jiráskových sadů v Litoměřicích na bleší trh nejen oblečení a módních doplňků. K dostání budou také knihy, kosmetika a mnoho dalších věcí. Market bude probíhat v pátek i v sobotu od 14 do 18 hodin. Pro nakupující je vstup zdarma, prodávající zaplatí dvacetikorunu. Přijďte prodávat i nakupovat, nebo jen tak posedět v příjemném prostředí kavárny Park Cafe.

Divadelní guláš v Přestavlkách

Kdy: sobota 6. května od 9.00

Kde: bývalé divadlo Přestavlky

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Přestavlky budou hostit první ročník přehlídky vaření kotlíkových gulášů. Do klání se pustí tříčlenné týmy. Sraz týmů je naplánován na 9. hodinu, samotná soutěž odstartuje v 10 hodin. Ochutnávky začnou v 15 hodin a vyhodnocení s vyhlášením výherců v 18 hodin. Poté už bude prostor na volnou zábavu. Týmy si své guláše budou prodávat samostatně, za porci dají lidé 30 korun. Přijďte si užít netradiční den plný zábavy, nebudou se nudit ani děti, jsou vítány. Občerstvení bude zajištěno.

DĚČÍNSKO

Jarní sraz moto-veteránů v Benešově

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Zámek Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na nádvoří Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí se sejdou historická jednostopá vozidla. Návštěvníci si je budou moci mezi 10. a 11. hodinou prohlédnout, na místě se koná jejich výstava. K vidění bude Dněpr, ČZ skútr, Pérák, Kývačka, Panelka nebo Velorex. Od 11 hodin se moto-veterány vydají na spanilou jízdu po vyznačené trase do Německa a zpět. Od 11.30 je připravena speciální prohlídka Dolního zámku. Vstup na akci i zápisné pro účastníky je zdarma.



Robin Zoot ve Varnsdorfu

Kdy: sobota 6. května od 21.30

Kde: Lidová zahrada, Varnsdorf

Za kolik: 300-500 korun

Proč přijít: Člen labelu Milion+ Robin Zoot, známý pro své chytlavé a lyricky bohaté singly, vystoupí ve Varnsdorfu. Po show bude následovat Afterparty, na které pobaví známý DJ Lvcas a vycházející hvězda místní scény DJ Mathew.