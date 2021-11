Monkey Business opět v Knaku

KDY: Pátek 19. listopadu od 20 hodin

KDE: Knak Teplice

ZA KOLIK: 490 korun

Jestli chcete dostat do uší nálož popu a funku, tak byste neměli chybět v pátek 19. listopadu od 20 hodin v teplickém Knaku, vystoupí tam totiž Monkey Business. Těšte se na Romana Holého či Matěje Rupperta. Lístky na koncert můžete koupit na www.smsticket.cz a jeden vyjde na 490 korun.

Ve Rtyni nad Bílinou rozsvítí vánoční strom s Monikou Absolonovou

KDY: Neděle 21. listopadu od 16 hodin

KDE: Rtyně nad Bílinou

ZA KOLIK:



Akce s názvem Rozsvícení vánočního stromu aneb když vánoční strom do tmy září popatnácté se uskuteční ve Rtyni nad Bílinou v neděli 21. listopadu od 16 hodin. Těšit se můžete na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Žalany a ze ZŠ a MŠ Rtyně nad Bílinou. Hostem bude zpěvačka Monika Absolonová. K dispozici bude zdarma domácí cukroví, svařák a čaj.

Bílinskou Fontánou bude znít jazz a blues

KDY:Sobota 20. listopadu od 19 hodin

KDE: KD Fontána Bílina

ZA KOLIK: 80 korun (v předprodeji)

1. ročník bluessového komorního festivalu Pure Music Fest se uskuteční v bílinském KD Fontána v sobotu 20. listopadu od 19:00 hodin. Na akci vystoupí slovinský zpěvák a kytarista Paul Batto jr. a britský pianista a zpěvák Steve Big Man Clayton. Vstupné na místě přijde na 120 korun a v předprodeji zaplatíte 80 korun.

Komediální road-movie Ztraceni v ráji vás pobaví v multikině

KDY: Sobota a neděle od 12:10 a 16:30

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: 179 korun



Komediální road-movie o střetu dvou světů i dvou generací. Tak to je komedii Ztraceni v ráji, kterou můžete vidět v teplickém multikině Premiere Cinemas v sobotu a v neděli od 12:10 a 16:30 hodin. Ve filmu hrají Dominique Jann, Hana Vagnerová, Ivan Pokorný, Andri Schenardi, Vratislav Brabenec, Heidi Maria Glössner, Matyáš Řezníček, Robert Nebřenský. Lístek vyjde na 179 korun.

Dubskému Modrodomu vládne výstava Zimní čas

KDY: Do 23. prosince

KDE: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

ZA KOLIK: Zdarma

Výstavu s názvem Zimní čas si můžete prohlédnout až do Vánoc v Domě porcelánu s modrou krví. Uvidíte zde rukodělné výrobky nejrůznějších řemeslných odvětví, a jak napovídá název výstavy, bude to vše, co se hodí do zimního času. Výstava představí tvorbu členů a lektorů Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.

Andělská jízda v Hrobu. Pomozte nazdobit městský vánoční strom

KDY: Sobota 20. listopadu od 17 hodin

KDE: Hrob

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu od 17 hodin projede městem Hrob Andělská jízda v podání divadla V Pytli. „Pomozte nám nazdobit městský vánoční strom. Vyrobte velké ozdoby (minimálně 30 cm). Ozdoby od vás převezmou andělé a předají odměnu. Vaše ozdoby andělé zavěsí na vánoční strom, v neděli 28. listopadu pak společně stromek rozsvítíme,“ lákají organizátoři akce.