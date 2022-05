O tomto víkendu se koná na zřícenině hradu Sukoslav Kostomlaty pod Milešovkou původní český muzikál Jakoubek. Akci pořádají O. Seifert, J. Luňák, Oldivadlo a hosté. Jednotlivá představení v přírodním prostředí romantické zříceniny se hrají: v pátek od 19.00, v sobota od 15.00 a od 19.00 a v neděli od 14.00. Lístky koupíte na místě, jeden stojí 150 Kč. Děti do 15 let zaplatí 10 Kč.

Teplická Zámecká zahrada ožije charitativní procházkou pro lidi s roztroušenou sklerózou

KDY: Pátek 20. května

KDE: Zámecká zahrada Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Trousíme se Zámeckou zahradou. Tak se jmenuje akce, kterou pořádá Unie Roska Česká společnost ve spolupráci Centrem pro roztroušenou sklerózu nemocnice Teplice. Start charitativní procházky je zítra v 15 hodin a to na místě legendárního setkání L. V. Beethovena s J. W. Goethem. Pamětní desku k tomuto setkání dvou velikánu najdeme v teplické Zámecké zahradě nedaleko zámku a zahradního a plesového domu. Při procházce si rozluštíte kvíz, vyzkoušíte si ergoterapeutické techniky a rehabilitační prvky. V Ústeckém kraji trpí roztroušenou sklerózou zhruba 1600 pacientů. Díky moderní léčbě se daří nemoc zpomalit, ale ne zcela vyléčit. Prvními příznaky jsou například ztráta zraku na jednom oku, porucha vylučování, ztráta hybnosti ruky, nohy nebo poloviny těla. „Pohyb společně se zdravým životním stylem a včasnou biologickou léčbou zásadně oddaluje vzplanutí nemoci a mírní její příznaky,“ řekla primářka MS Centra při neurologickém oddělení nemocnice Teplice Marta Vachová.

Železniční expozice v Oseku láká na kolejiště a telefon

KDY: Sobota 21. května od 9 do 16 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Přijďte se podívat do železniční expozice v budově nádraží Osek město. Na věku nezáleží, každý si najde to své. V provozu budou všechna kolejiště, děti si mohou zahrát na výpravčího či zatelefonovat telefonem na kličku. Otevřeno bude v sobotu 21. května od 9 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Zábavné poznávání Teplic je pro děti, maminky i seniory

KDY: Sobota 21. května od 14 hodin

KDE: Zámecká zahrada Teplice

ZA KOLIK: Zdarma





Sobotní odpoledne 21. května bude patřit část Zámecké zahrady dětem a rodičům i dalším zájemcům, kteří přijdou na sedmý ročník akce TEPLICE SKRZNASKRZ. Mezi 14. a 17. hodinou čeká na účastníky bez omezení věku (loni soutěžil i pětiměsíční Tomáš s malou pomocí maminky a jednadevadesátiletá paní Eva…) jedenáct zastavení, jejichž názvy souvisejí s Teplicemi a blízkým okolím. Asi kilometrovou trasu zvládnou pohodlně i maminky s kočárky. Všichni si můžou trochu zasportovat, procvičit a obohatit si svoje vědomosti, vyzkoušet si kvízy, svoji pozornost, zahrát si. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, pokud se zúčastní. V cíli je pro každého připravený diplom, občerstvení a výběr z připravených cen Zvláštní ceny získají alespoň tříčlenné skupiny sourozenců a soutěžící dítě s dospělým členem rodiny. Letos nám slíbili hasiči, že se také přijedou podívat s velkým hasičským vozem a všem účastníkům ho ukážou nejen zvenku, ale mohou si ho prohlédnout i uvnitř.

2. Společný den v Dubí nabídne odpoledne plné zábavy

KDY: Sobota 21. května od 14.30

KDE: Lidový dům v Dubí

ZA KOLIK: Zdarma

2. Společný den v Dubí nabídne odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé. Akce se uskuteční Odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé. Těšte se na soutěže pro děti, divadelní představení a občerstvení. Start akce je v sobotu 21. května ve 14.30 u Lidového domu v Dubí.

V Duchcově si můžete číst knihy pod širým nebem

KDY: Denně od 9 do 17 hodin

KDE: V atriu duchcovského muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Rádi si čtete venku? V atriu duchcovského muzea máte ideální příležitost. A vůbec nevadí, že nemáte knihu, můžete si ji totiž zdarma půjčit v průjezdu muzea a následně si ji i můžete odnést domů. Čítárna má otevřeno celý týden od 9 do 17 hodin. Vstup je volný.

Čiperkové v Bílině

KDY: Neděle 22. května od 15 hodin

KDE: KD Fontána Bílina

ZA KOLIK: 170 korun

Čiperkové vystoupí v Bílině. Písničkové vystoupení populární dětské kapely můžete vidět a slyšet tuto neděli od 15 hodin v KD Fontána. Vstupné v předprodeji stojí 170 korun, na místě pak zaplatíte 220 korun.

Modelpark bude hostit pravidelné setkání pilotů atraktivních modelů tryskových letadel

KDY: Sobota 21. května od 10 hodin

KDE: Suché u Modlan

ZA KOLIK: Zdarma



Modelářské letiště v Suché u Modlan bude v sobotu hostit pravidelné setkání pilotů atraktivních modelů tryskových letadel. Start akce s názvem Jet meeting Suché 2022 je v 10 hodin. Vstup je zdarma, platí se pouze parkovné a to 100 korun za auto.