Tepličané budou plesat. Těšte se na filharmonii a Neckáře Kdy: Pátek 20. ledna od 19 hodin Kde: Krušnohorské divadlo Teplice Za kolik: Od 290 korun Lázeňský ples se blíží. Těšit se můžete na Václava Neckáře, Severočeskou filharmonii Teplice a North Big Band. Akci, která se uskuteční v teplickém Krušnohorském divadle v pátek 20. ledna od 19 hodin, tradičně zahájí Severočeská filharmonie Teplice. „Na programu budou díla skladatelů: J. Strausse, F. Lehára, E. Waldteufela, B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Marata, P. I. Čajkovského. Dirigovat bude Charles Olivieri-Munroe, kterého návštěvníci plesu rovněž znají z předchozích let,“ řekla za filharmoniky Magdaléna Jenčíková. Kromě hudby se představí Taneční divadlo Teplice, hudební skupina Flash a Styl-Dance Teplice. K vidění bude módní přehlídka ateliéru Nadi Moravcové. K dispozici bude fotokoutek a tombola. Ples bude moderovat Roman Vojtek. Lístek stojí od 290 do 490 korun, koupit ho lze v pokladně DK Teplice. „Lázeňský ples neodmyslitelně patří k městu Teplice. Lázně zde mají dlouhou tradici, stejně jako Severočeská filharmonie. Navíc toto hudební těleso je s lázeňstvím těsně spojeno, neboť před vznikem samotné filharmonie zde hudebníci působili právě v lázeňském orchestru. Vznik filharmonie se datuje do roku 1838, kdy hudebníci začali pracovat nejenom v létě, ale celoročně a ne nárazově, ale se smlouvou,“ vysvětlila Jenčíková.

Bílina bude plesat. Kapela Windiband zahraje k tanci

Kdy: Sobota 21. ledna od 20 hodin

Kde: KD Fontána Bílina

Za kolik: 250 korun

Bílina bude o víkendu plesat. 28. reprezentační ples města Bíliny se uskuteční v sobotu 21. ledna od 20 hodin v KD Fontána. K poslechu a tanci zahraje Windiband. Těšit se můžete na bohatou tombolu a fotokoutek. Vstupné přijde na 250 korun.

Kouzelnická show v Oseku pobaví děti i jejich rodiče

Kdy: Neděle 22. ledna od 17 hodin

Kde: Osek

Za kolik: 80 korun

Kulturním dům Stropník v Oseku bude hostit kouzelnickou show Kouzelný pohádkář. Těšit se můžete na úžasná kouzla a perfektní zábavu v podání Michala Klause a jeho asistentek. Akce se uskuteční v neděli 22. ledna od 17 hodin. Vstupné vás přijde na 80 korun. Michal Klaus pochází z Prahy, o kouzlení se začal zajímat již na základní škole. V roce 2010 získal na mezinárodní kouzelnické soutěži cenu „Talent roku“.

Teplický Knak roztančí kapela Sto zvířat

Kdy: Sobota 21. ledna od 20 hodin

Kde: Knak Teplice

Za kolik: 390 korun

Kapela Sto zvířat vystoupí v sobotu 21. ledna od 20 hodin v teplickém klubu Knak. Legenda českého ska v Teplicích otevře svoji 33 koncertní sezonu. Kapela Sto zvířat vznikla v roce 1990 a stala se průkopníkem tehdy u nás téměř neznámých žánrů ska a rocksteady. Vycházela z tehdejší vlny anglických kapel jako Madness, Specials nebo Selecters. V porevoluční době, která přála spíše undergroundovým kapelám, přišla s veselými melodiemi, tanečními rytmy a s mimořádně kvalitními texty Tomáše Belka. S tímto koktejlem posléze doplněným i o reggae nebo swing se už 33 let drží na špičce jak klubové, tak festivalové scény. Devítičlenná úderka má za sebou více jak 2400 koncertů u nás, ve Spojených státech, Francii, Německu, Švýcarsku, Belgii a Slovensku. Na svém kontě má 12 řadových alb a nespočet účastí na různých kompilacích. Rovněž se věnuje pravidelně natáčení klipů, kterých má v archivu okolo dvacítky. V posledních letech nastoupilo do kapely několik výrazných mladých muzikantů, kteří přinesli novou energii. Kapela se nachází v tuto chvíli zřejmě ve své vrcholné formě, o čemž svědčí nejen reakce fanoušků, ale i odborné kritiky. Lístek stojí 390 korun.

Výstavě v duchcovském íčku vládnou obrázky se zimou

Kdy: Do 28. února

Kde: Duchcov

Za kolik: Zdarma

Městské informační centrum Duchcov připravilo výstavu obrázků se zimní tématikou s názvem Zima v pastelech Milana Kreitzera. Výstava je k vidění v duchcovském íčku do 28. února, otevřeno je pondělí až pátek od 8:30 do 17:00 hodin. Vstup je zdarma.

Fotografické výstavě v botance vládne jóga

Kdy: Do 5. února

Kde: Botanická zahrada Teplice

Ve foyer Botanické zahrady Teplice si můžete prohlédnout výstavu fotografií z dílny teplického fotografa a kameramana Milana Stryjy. V jogínských pozicích na fotografiích se vzpíná Veronika Hrabáková, obklopená zalesněnými kulisami Českého středohoří a Krušných hor. Sytě barevné fotografie byly nafoceny v průběhu loňského léta a prosvětlují botanické foyer, kontrastujíc s venkovní šedí zimního období. Výstava potrvá do 5. února. Mám pocit, že fotky, které jsme na výstavu vybrali, se perfektně do botanické zahrady hodí. Jsou veselé, barevné a zajímavé. Fotky z exteriéru jsme schválně situovali do míst, která Tepličáci znají a na výstavě pak i návštěvníci tipovali, kde byly pořízeny.“ říká Veronika Hrabáková, instruktorka z teplického studia Jóga, která je středobodem vystavených fotografií.

Káva, noviny a cukrovinky. Výstava Příběh jednoho pekařství vám bude vonět

Kdy: Denně

Kde: Regionální muzeum Teplice

Za kolik: 70 korun

V Jízdárně teplického zámku je k vidění výstava o pekařství rodiny Kaschikových a později Houšteckých s názvem Příběh jednoho pekařství. Z vybavení tohoto malého prvorepublikového podniku, který sídlil v ulici U Kamenných lázní v Teplicích, se dochovaly stovky předmětů, které si na výstavě můžete prohlédnout. Pekařství sloužilo především k prodeji chleba, pečiva a cukrárenských výrobků. Vstup na výstavu, která v Jízdárně teplického zámku potrvá až do 12. února, je hlavním vchodem. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Lístek vás vyjde na 70 korun.