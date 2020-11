Načerpat klid v kostele sv. Jana Křtitele můžete kdykoliv

KDY: Kdykoliv

KDE: Kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích

ZA KOLIK: Zdarma

Přestože není možné konat veřejné bohoslužby, do kostela sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích můžeme zajít kterýkoli den. Předsíň je otevřena denně od 7 do 20 hodin, je nutné ale dodržovat hygienická opatření. Načerpat klid, pokoj a novou naději v kostele může každý a nemusí být věřící.

Čáslavská je hrdinkou komiksu

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 350 korun



První komiksové zpracování příběhu výjimečné ženy Věry Čáslavské, které vydalo nakladatelství Argo a jehož autory jsou Jan Novák a Jaromír 99, zavede čtenáře do Mexika i do léčebny v Bohnicích, na mistrovství světa i do vyšetřoven Státní bezpečnosti. Její tragédií bylo, že milovala výjimečné muže: trenéra Proroka i důstojníka Josefa Odložila. Po sovětské invazi v roce 1968 odmítla Věra Čáslavská odvolat podpis pod provoláním 2000 slov a jako držitelka olympijských medailí raději šla uklízet činžáky.

Teplice přivítají farmářské trhy

KDY: Pátek 20. listopadu od 8 hodin

KDE: Náměstí Svobody v Teplicích

ZA KOLIK: Zdarma



V Teplicích můžete v pátek 20. listopadu navštívit Severočeské farmářské trhy. Konají se od 8 do 15.30 hodin tradičně na náměstí Svobody. Na trhu bude nabídka uzenin, koření, medu, ovoce či zeleniny. Své oblíbené výrobky nabídnou sýraři či pekaři přivezou třeba tradiční pšenično-žitný kváskový chléb.

Teplické muzeum ukazuje na Facebooku secesní keramiku

KDY: Kdykoliv

KDE: Facebook teplickéjo muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Regionální muzeum Teplice má kvůli vládním nařízením zavřeno. Navštívit ho můžete alespoň virtuálně na webu a facebookovém profilu. Právě tam běží seriál o světové secesní keramice ze sbírek teplického muzea. Najdete tam třeba ukázky francouzské, dánské či švédské secesní keramiky.

KDY: Denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Od 140 korun

Na Komáří vížku lanovkou

Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví až na vrchol Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani spatříte České středohoří. V letním období jsou zde ideální podmínky pro turistiku, vyjížďky na koních, cykloturistiku a paragliding.V zimě je pro návštěvníky k dispozici lyžařský areál a běžecké tratě. V zimní období funguje oblíbená atrakce denně od 8.30 do 16.30 hodin. Odjezd je každou hodinu, vždy v půl tedy v 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 140 korun a pro dítě (5-10 let) na 100 korun. Cyklista zaplatí za jednu jízdu 150 korun.Lanovka byla postavena v letech 1950–1952 a se svými 2348 metry byla nejdelší ve střední Evropě. Lanovou dráhu už v roce 1838 navrhl hrabě J. Westfalen. Tenkrát mu nešlo o turismus, ale hrabě si dělal starost o lidi v horách, kteří neměli žádné spojení s městy v okolí. Byli takříkajíc odříznuti od světa. Tento nápad se začal až hodně let později projednávat a realizovat.