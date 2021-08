V Dubí na slavnostech vystoupí Felix Slováček, Petr Bende a Václav Noid Bárta

KDY: Pátek až neděle

KDE: Dubí

ZA KOLIK: Zdarma

Dubí bude o víkend žít slavnostmi. Slavnostní zahájení proběhne v pátek v 17 hodin v kostele Panny Marie, po fanfárách vystoupí Felix Slováček. Hlavní program se ale odehraje ve sportovním areálu v Dubí 2, kde v sobotu zahrají skupiny Vomiště (13.00), Petr Bende a band (15.00), Pavel Novák ml. a Black Rose (17.00), Heidi Janků a Heidiband (19.00) a Blue Rocket (21.00). V neděli si na stejném místě můžete poslechnout Terezu Maškovou s kapelou (13.00), Dashu a Pajky Pajk (15.00) a Václava Noida Bártu s kapelou (17.00). Vstup na Dubské slavnosti je zdarma.

Těšte se na open air koncert Paulie Garand a DJ Kenny Rough

KDY:Pátek 20. srpna od 19 hodin

KDE: Letište Praha

ZA KOLIK: 290 korun



Letiště Teplice zažije tento pátek od 19 hodin open air koncert Paulie Garand a DJ Kenny Rough a jako support vystoupí Mek CG & DJ Travis. Paulie Garand je český rapper, producent a režisér. Po pár letech tvoření hudby do šuplíku se poprvé zapsal do širšího povědomí demem Mozoly (2006). Poté následovala éra s kapelou BPM, se kterou vydal desky Slova (2007) a Horizonty (2009). Po komerčním úspěchu obou alb se členové BPM rozhodli fungovat sólo a Paulie se nedlouho na to dostává k vydavatelství Ty Nikdy Label. Lístky koupíte na www.smsticket.cz, jeden vás vyjde na 290 korun.

Železniční expozice v Oseku se o víkendu rozloučí s létem

KDY:Sobota a neděle od 9 do 15.30 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

V sobotu a v neděli bude od 9 do 15:30 opět otevřena železniční expozice Moldavské dráhy v budově železniční stanice Osek město a to v rámci akce Rozloučení s létem. Koupit si tam můžete třeba pexeso krušnohorské železnice, železniční mapu ČR, magnetky či turistickou známku č. 815. V provozu budou všechna modelová kolejiště, návštěvníci si mohou osahat telefony na kličku, předzvěsti, zatroubit a zahoukat všemi hlučnými exponáty. Vstupné je dobrovolné.

Výstava v elektrárně je plná vody, jde o zábavu s poučením

KDY: Úterý až sobota od 8 do 16 hodin

KDE: Ledvice

ZA KOLIK: Zdarma



Do pomyslného vodního labyrintu se nyní mohou „ponořit“ návštěvníci Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. V jeho suterénu je totiž nainstalovaná výstava „Voda a civilizace“, přičemž proplétání se mezi jednotlivými panely může opravdu někomu připomínat putování bludištěm. To se líbí hlavně dětem, které kromě hrátek ve zcela novém energetickém koutku s interaktivními prvky či již se staršími permoníky tak mají možnost další zajímavé zábavy s ponaučením. Byť jen dočasně, a to do 27. září, kdy výstava přibližující význam této životodárné tekutiny pro člověka a celou planetu Zemi končí. Putovní výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů na stále aktuální téma „Voda a civilizace“ přibližuje na velkoformátových panelech klíčový význam této životodárné tekutiny od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické, historické či politické souvislosti. Výstavu si již během uplynulých dvou let prohlédlo v českých a moravských městech více než milion osob. Infocentrum je otevřeno od úterý do soboty od 8 do 16 hodin, vstupné je zdarma.

Při pokusech na hvězdárně vám budou vstávat vlasy na hlavě

KDY: Pátek 20. srpna od 18 hodin

KDE: Teplická hvězdárna

ZA KOLIK:Plné vstupné 60 korun

Cyklus zajímavých přednášek na aktuální témata bude na teplické hvězdárně na Písečném vrchu pokračovat v pátek 20. 8. 2021 od 18:00, tentokráte nepůjde o přednášku, ale proběhnou zajímavé fyzikální experimenty na téma Elektrostatika. Z pokusů vám budou vstávat vlasy na hlavě, těšte se na Faradayova klec, van der Graafův generátor a možná přijde i liščí ohon a ebonitová tyč. Plné vstupné stojí 60 korun.

Šanovský park opět ožije. Těšte se na hudbu, divadlo a jídlo

KDY: Sobota 21. srpna od 14 hodin

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu 21. srpna se v Šanovském parku u Mušle uskuteční šestý ročník sousedské slavnosti Živé Teplice, kterou pořádá spolek SAYFY z.s.. Podstatou této slavnosti je, že se na jejím průběhu a vytváření programu podílí samotní obyvatelé města. K poslechu a tanci vám zahrají lokální hudební uskupení Gorily v mlze, Galiani Gypsy Jazz, JakToPřijde a skvělý kytarista Justin Lavash. Poslechnout si můžete autorská čtení, prohlédnout s výstavy a bez pochyb vás pobaví vystoupení Divadelní společnosti Panoptika Maxe Fische. Pro děti je připravený dětský koutek a program v podobě workshopů, jógy a dalších aktivit. Na trhu autorských výrobků si jako každý rok můžete zakoupit spoustu krásných věcí. Šanovský park začne ožívat už kolem 14. hodiny, nepřehánějte to tedy s obědem a přijďte ochutnat občerstvení ze všech koutů světa. Vstupné se neplatí.

KDY: Sobota 21. sprna od 13 hodin

KDE: OC Olympia Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Záchranáři v akci budou tuto sobotu u Olympie v Teplicích

V sobotu 21. srpna se od 13 hodin koná u obchodního centra Olympia v Teplicích tradiční ukázka činnosti složek integrovaného záchranného systému Záchranáři v akci. Těšit se můžete na hasičský útok na cíl, zážitkovou prevenci, střelnici, ukázku první pomoci a jízdu zručnosti. Pro děti bude připraveno šest soutěžních stanovišť, kde si otestují své znalosti i šikovnost. Čekají je například dopravní testy, jízda zručnosti a odebrání otisků prstů. Ve 14:00 a v 15:30 hodin bude začínat oblíbená ukázka vyproštění zraněných po autonehodě. Vstupné je zdarma.