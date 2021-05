OC Galerie bude plná Afriky, ovoce pěstují drobní farmáři

KDY: Neděle 23. května od 9 do 15 hodin

KDE: OC Galerie Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Do Teplic se v neděli 23. května vrátí to nejlepší přímo ze Afriky. Přijďte do Galerie Teplice ochutnat tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Trhy v Galerii proběhnou od 9 do 15 hodin.

Osecká železniční expozice otevře, novinkou je pexeso

KDY: Sobota 22. května od 9 do 15.30 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Po dlouhé době bude v sobotu 22. května od 9 do 15:30 hodin poprvé v letošním roce otevřena železniční expozice Moldavské dráhy kulturní památky ČR ve stanici Osek město. V provozu budou všechna modelová kolejiště, návštěvníci si mohou osahat telefony na kličku, předzvěsti, zatroubit a zahoukat všemi hlučnými exponáty.

První Malá Paříž bude plná místních muzikantů

KDY: Neděle 23. května od 15 hodin

KDE: Zahradním dům Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

První Malá Paříž letošního roku se blíží. „Bude ve znamení účinkujících, kteří nejsou zdaleka. Vybral jsem víceméně všechny ty, kteří s námi spolupracují na Lepších večerech. Představí se třeba: Káča Rousová, Katka Kročilová, Kristýna Pištěková, Marek Lepší, Pavel Houfek, Gejza Sendrei,“ řekl za organizátory Antonín Moravec. Akce se uskuteční tuto neděli od 15 hodin v teplickém Zahradním domě, vstupné volné.

V Zámecké startují letní pikniky

KDY: Neděle 23. května od 14 do 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Od neděle 23. května budou opět pikniky v Zámecké zahradě v Teplicích. Vždy od 14 do 18 hodin. „Vemte si deku, nějaké dobroty a přijďte spolu jen tak „pobejt“. Na místě budeme mít několik stolů pro případ, že budete chtít své donesené dobroty sdílet s ostatními. K dispozici budou i kempingové židle s opěrkami pro seniory a stolky. Neváhejte tedy vytáhnout i vaše babičky a dědečky na svěží vzduch,“ láká na posezení v Zámecké Robert Zauer, spoluzakladatel spolku Spolu proti samotě, který pikniky v Teplicích pořádá.

KDY: Denně od 9.30 do 17 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 40 korun

Hasičské muzeum v Krupce má opět otevřeno

Hasičské muzeum v Krupce má opět otevřeno. Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v nově rekonstruované budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Muzeum má otevřeno denně od 9.30 do 17 hodin, plné vstupné stojí 40 korun.