Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena roku 1990 v Praze. Vidět a slyšet ji můžete tento pátek v teplickém klubu Knak od 19 hodin. Jde o přeložený koncert z 27. 8. 2021. Lístek stojí 390 korun.





Teplické multikino promítá americký biják Spider-Man

KDY: Čtvrtek 20. ledna až středa 26. ledna

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: Od 175 korun



Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man. Americký biják Spider-Man: Bez domova lze vidět v teplickém multikině Premiere Cinemas od čtvrtka 20. ledna dne až do příští středy vždy ve 13.00, 16.00 a 19.00 hodin. Lístek stojí od 175 korun.

Noc dinosaurů v DDM Sluníčko v Duchcově

KDY: Pátek 21. ledna od 17 hodin

KDE: DDM Sluníčko Duchcov

ZA KOLIK: 80 korun

Noc dinosaurů v DDM Sluníčko v Duchcově bude večer s povídáním a promítáním obrázků o největších tvorech, kteří kdy chodili po naší planetě. Těšit se také můžete na film s dinosauří tématikou. Hraní her, soutěže. Začátek v pátek v 17:00 hodin, konec sobota 22. ledna 2022 v 8:30 hodin. Poplatek je 80 korun.

Příroda ji baví, snímky vystavuje v galerii na schodech teplické knihovny

KDY: Do 17. února

KDE: Hlavní budova teplické knihovny

ZA KOLIK: Zdarma



Na schodišti v hlavní budově teplické knihovny lze spatřit fotografické snímky autorky Andrey Buchlové (*1978) v rámci výstavy Cestou… „Jako si jiní lidé píší deník, já fotím. Kdykoli, kdekoli a pořád. Pokud mě nepotkáte na obvyklém sprintu mezi nemocnicí a školou, můžete na mě narazit v podrostu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, v Troji kolem Vltavy a v jiných zákoutích mé milované Prahy a jejího okolí. Hledám barvy, vrstvy a struktury, které ostatní na první pohled přehlédnou, a příroda mě nikdy nepřestane bavit a fascinovat,“ říká ke své tvorbě Buchlová. Výstava potrvá do 17. února, otevřeno je pondělí až pátek od 10 do 18 hodin. Vstup je volný.

Výstava Kradli jsme sousedům rajčata je k vidění v Bílině

KDY: Neděle 23. ledna od 13 do 17 hodin

KDE: U Kostela v Bílině

ZA KOLIK: 10-20 korun

Ve výstavní síni U Kostela v Bílině můžete od 20. února navštívit výstavu k románu Kradli jsme sousedům rajčata. Výstava nese stejné jméno jako kniha, kterou napsal začínající spisovatel Grigorij Nikiforov. Výstavní síň má otevřeno čtvrtek až neděle od 13:00 do 17:00 hodin. Vstupné stojí 10 a 20 korun.

V dubském Modrodomě můžete vidět originální malované vázy

KDY: Do 29. ledna

KDE: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

ZA KOLIK: Zdarma



V Domě porcelánu s modrou krví v Dubí můžete vidět až do 29. ledna originální malované vázy. Vázy vznikly v rámci mezinárodních malířských sympozií pořádaných Českým porcelánem a. s. od roku 1990. Mezi autory vybraných váz patří renomovaní malíři a keramičtí výtvarníci jako Jiří Laštovička, Jarmila Formánková nebo zahraniční autoři jako Heidi Manthey z Německa a čínská umělkyně Zhang Dan. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.