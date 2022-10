OC Olympia je plná modelů. K vidění je vrtulník Eurocopter

Kdy: Do 25. října

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: Zdarma

Desítky úžasných a především funkčních modelů si můžete prohlédnout v teplickém Obchodním centru Olympia. Do úterý 25. října tam vystavují členové klubu Severka Modelpark Suché. K vidění je například model vrtulníku Eurocopter EC135, který v našem kraji zachraňuje lidské životy a nebo unikátní americký vrtulník BELL 205A z první poloviny 50. let Vstup je zdarma.



Farmářské trh v Teplicích nabídne zeleninu, ovoce i burčák

Kdy: Pátek 21. října od 8.30 do 15 hodin

Kde: Náměstí Svobody Teplice

Za kolik: Zdarma

V pátek 21. října od 8.30 proběhne na teplickém náměstí Svobody farmářský trh. Na místě bude 20 stánků a těšit se můžete na nabídku zeleniny, ovoce, pečiva, uzenin, medu, ale i koření, burčáku, rybích specialit a perníků

V teplickém multikině se bude bát, promítá se tam horor Halloween končí

Kdy: Do středy 26. října vždy od 19 hodin

Kde: Premiere Cinemas Teplice

Za kolik: 175 korun

Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným názvem Halloween končí. Tento americký horor můžete vidět v teplickém multikině Premiere Cinemas v OC Galerii až do středy 26. října vždy od 19 hodin. Lístek stojí 175 korun.

Teplické botanické zahradě vládnou pavouci coby dokonalí lovci

Kdy: Do 13. listopadu

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: 100 korun

V teplické botanické zahradě je ke zhlédnutí výstava Sklípkani - dokonalí lovci v botanické. Vidět ji tam můžete až do neděle 13. listopadu a to denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. „Sám se pavouků bojím, nicméně právě tato výstava ve mě vzbuzuje tolik odvahy, že snad si zkusím pavouka i pochovat ve dlani," uvedl ředitel zahrady Petr Šíla. Výstavu připravil spolek Arachnopark World spolu se zaměstnanci Botanické zahrady Teplice. Vstupné stojí 100 korun.

Halloweenský průvod pobaví děti v Hrobčicích

Kdy: Pátek 21. října od 17 hodin

Kde: Hrobčice

Hrobčicemi projde halloweenský průvod. Na děti čeká malování na obličej, dílnička a diskotéka. Start akce je v pátek 21. října v 17 hodin v MŠ Hrobčice. Průvod půjde zahradou skřítka Hrobčíka, naučnou stezkou přes mýtinku fantazie až k dinosauřímu údolí.