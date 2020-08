Koller zahraje na Doubravce

KDY: Pátek 21. srpna od 19 hodin

KDE: Hrad Doubravka v Teplicích

ZA KOLIK: 490 korun

Kdo má rád kvalitní muziku, tak by neměl chybět v pátek na teplické Doubravce. Proběhne tam totiž koncert Davida Kollera. „Přijďte si užít skvělé písně do krásného prostředí,“ lákají organizátoři akce. Start je v 19 hodin, kdy vystoupí Doctor Victor a od 20.30 se můžete těšit na rockového zpěváka, skladatele a bubeníka Davida Kollera. Vstupenky lze koupit na www.ticketportal.cz, jedna přijde na 490 korun. Koller, který je autorem mnoha dnes již klasických hitů, se nejvíce proslavil jako lídr české rockové skupiny Lucie.

Noční kostýmové prohlídky duchcovského zámku

KDY: Pátek 21. srpna od 18 hodin

KDE: Zámek Duchcov

ZA KOLIK: 110-160 korun





Noční kostýmované prohlídky, které propojují dva zámky spojené s životem a smrtí manželského páru Jiřího Viléma Valdštejna a Antonie Pascaliny Metternichové: Duchcov a Kynžvart. Námětem těchto netradičních prohlídek je soudní proces o majetek, jenž proběhl po smrti hraběte Valdštejna v roce 1890 a dobovým tiskem byl podrobně zdokumentován. Tyto zábavné prohlídky jsou dokladem toho, že nechutné soudní tahanice se nevyhnuly ani významným šlechtickým rodinám.

Teplice budou plné modelek

KDY: Sobota 22. srpna od 13 hodin

KDE: Kolonáda DK Teplice

ZA KOLIK: Vyprodáno





Do Teplic znovu zavítají prestižní tuzemští a v menší míře i zahraniční módní tvůrci, kteří si město oblíbili a již se nemohou dočkat, až se společně s modelkami projdou po padesátimetrovém přehlídkovém mole. Novými tvářemi letos budou Naďa Moravcová z Teplic a Jitka Klett z Prahy. Své kolekce představí teplickému obecenstvu již dobře známí Osmany Lafiita, Alice Abraham, Jiří Moravec, Liliana a Lucie Augustinovy, Luděk Hanák, Jiřina Matoušová, Olga Rusakova, Gabriela Giotto a Petra Vyoralová. Oficiální program Czech Fashion Week Teplice 2020 začne v sobotu 22. srpna ve 13 hodin, poslední módní přehlídka jej ukončí kolem 23. hodiny. Přehlídka bude na kolonádě u Domu kultury v Teplicích.

Železniční expozice v Oseku nabídne novou magnetku

KDY: Sobota 22. srpna od 9 hodin

KDE: Nádraží Osek město

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



V sobotu 22. srpna od 9 do 15:30 bude opět otevřena železniční expozice v budově nádraží Osek město. V prodeji budou poslední jízdenky na jízdu vláčku 19. září. K mání bude též nová magnetka a zdarma propagační materiál od sousední železnice Holzhau – Freiberg v českém jazyce. Vstupné je dobrovolné.

KDY: Do 29. srpna

KDE: Íčko“ oseckého kláštera

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava panenek a kočárků

V malé galerii informačního centra v areálu oseckého kláštera můžete až do 29. srpna vidět výstavu panenek a kočárků Zdenky Bednaříkové. Otevřeno je od úterý do soboty od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

KDY: Pátek 21. srpna od 17 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK: 250 korun

V Bílině zazní písně Nazareth

Písně skupiny Nazareth se po 11 letech vrací do Bíliny. Na Revival festu, který se uskuteční dnes od 17 hodin v bílinském letním amfiteátru, zahraje i ústecká skupina NAZsong -Tribute To Nazareth. Jedna se o jediný současný aktivní revival této skotské legendy v České republice. Ústecka hudební formace v Bílině zahraje na 85 procent stejný play-list, který v letním amfiteátru na Kyselce v roce 2009 předvedl Nazareth s legendárním zpěvákem Danem McCaffertym. Ústecký ,,NAZsong,, tvoří: Josef Šutara, Zbyněk Haase, Ilja Hasse, Jiří Hajek, Jakub,,OZZY,, Tlačbaba. „Do Bíliny se těšíme a užijeme si to. Věřím, že dorazí plno fanoušků, kteří mají rádi hudbu Nazareth,“ říká frontman skupiny ,,NAZsong,, Pepa Šutara. Lístky na akci, na které vystoupí třeba i Lucie revival či New Age of Smokie, lze koupit v předprodeji v IC Bílina za 200 korun nebo pak na místě za 250 korun.