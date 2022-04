Taneční skupina MIXDANCE zve na tradiční Bláznivou Pepíkovskou zábavu v retrostylu, která se koná v pátek 22. dubna od 20 hodin v restauraci Na Střelnici v Krupce. Vstupné stojí 150 korun.

U Prokopky v Krupce uctí památku obětí pochodu smrti

KDY: Pátek 22. dubna od 10 hodin

KDE: Na Prokopce v Krupce

ZA KOLIK: Zdarma



U památníku na Prokopce v Krupce se bude v pátek 22. dubna od 10 hodin konat vzpomínkové pietní shromáždění, konané na počest 77. výročí ukončení 2. světové války a uctění obětí pochodu smrti. Počítejte s omezenou dopravou v bezprostředním okolí památníku.

Legenda Druhá tráva na benefici v Dubí pomůže v boji s Alzheimerem

KDY: Pátek 22. dubna od 19 hodin

KDE: Lidový dům v Dubí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Milujete podmanivý hlas Roberta Křesťana, baví vás bluegrass jeho nápadité Druhé trávy, která baví Česko i USA, zemi country i bluegrassu zaslíbené? Ceníte si její invence a pestrý repertoár, těší vás její skvělí muzikanti v čele s kapelníkem-banjistou Lubošem Malinou? Pak si nenechte v pátek 22. dubna od 19.00 v Lidovém domě Dubí ujít benefiční koncert na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby nejen, že je na něj vstup volný.

Muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda pobaví malé i velké

KDY: Neděle 24. dubna od 10.30 hodin

KDE: Krušnohorské divadlo Teplice

ZA KOLIK: 150 korun



Muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda pobaví malé i velké v neděli 24. dubna od 10.30 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích. „Za lesy hlubokými a kopci oblými se rozkládá půvabná česká kotlina. Kromě obyvatel počestných a pracovitých tu ale bydlí také loupežníci. Nejhorší z nich, starý raubíř Lotrando, si pro samé obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho syna vyrostl pěkný, ale nevzdělaný mladík. Pošle proto mladého Lotranda do kláštera, aby se mu dostalo řádného vychování. Z chlapce, který dosud rostl jako dříví v lese, se mezi mnichy stane jemný mladý muž. Jako poslušný syn svému umírajícímu otci slíbí, že řádně převezme jeho řemeslo. Když se duše starého arcilotra konečně odebere do pekla, nastanou mladému Lotrandovi těžké chvíle. Jako slušně vychovaný člověk není schopen obrat ani toho nejneobyčejnějšího kupčíka. Ještěže potká drvoštěpa Drnce, který se s ním rozdělí o kus chleba s tvarohem. S fortelným dřevorubcem Drncem se Lotrando dostane také do daleké Solimánie. Tam už dlouhou dobu shánějí pravého studovaného doktora. Člověka, který má před lékařským jménem slabiku „Dr“. Jedině takový muž by prý mohl vyléčit jejich stonavou princeznu Zubejdu,“ tak to je příběh pohádky, kterou přijede do Teplic zahrát divadlo Agáta. Lístek přijde na 150 korun.

Teplický Food Festival nabídne burgery a koblihy

KDY: Sobota (10-21.00) a neděle (10-19.00)

KDE: Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK:

Milujete jídlo? Chcete objevovat nová jídla? Tak to byste neměli chybět na Teplickém food festival. Ten proběhne tuto sobotu (10-21.00) a neděli (10-19.00) na teplickém náměstí Svobody. Těšte se na tradiční i netradiční pokrmy a gastronomické speciality jako jsou churros – sladké španělské koblihy, belgické hranolky, šťavnaté burgery, francouzské makronky, rolovanou zmrzlinu, jahody s čokoládou, domácí limonády a další speciality. Děti si vyhrají v dětském koutku, na skákacím hradu, trampolíně a užijí si veselé malování na obličej. Vstupné se neplatí.

Teplické muzeum láká na fotografie Čermáka a na výstavu herečky Krausové

KDY: Do 24. dubna

KDE: Teplice

ZA KOLIK: 30 korun





Pokud vás jarní počasí vyláká k procházce do Zámecké zahrady v Teplicích, tak nezapomeňte navštívit teplické muzeum. Stálé expozice jsou otevřené denně kromě pondělí a prohlídky s průvodcem začínají každou celou hodinu od 10 do 17 hodin (mimo 12:00). V přízemí zámku kromě populární výstavy fotografií Hynka Čermáka aktuálně nabízíme ke zhlédnutí milou výstavu známé herečky Jany Krausové a jejích přátel. Výstava prezentuje grafiky, akvarely, keramiku, humorné obrázky, kamenné sochy a ručně šité medvídky Teddy. Výstavy jsou otevřené v úterý až pátek od 12 do 17 hodin a o víkend 10 - 12 a 13 - 17 hodin.

KDY: Pátek 22. dubna od 18.30

KDE: Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

130 veteránských vozů dorazí do Teplic

Rallye Praha Revival 2022 uzavře první den v Teplicích. Přijďte se v pátek 22. dubna podívat na na Náměstí Svobody v Teplicích. Po půl sedmé slavnostně dorazí přes 130 veteránských vozů.