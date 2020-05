Požehnají sochu sv. Jakuba v Mrzlicích

KDY: neděle 24. května od 14.00

KDE: Mrzlice

ZA KOLIK: zdarma

Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích ve spolupráci s obcí Hrobčice pořádá žehnání obnovené sochy sv. Jakuba Většího. Socha sv. Jakuba Většího kdysi zdobila kapli v Mrzlicích. V 60. letech minulého století ale musela celá památka ustoupit výstavbě silnice. V posledních letech byla původní barokní socha uložena v kostele v Horní Libchavě u České Lípy. Před časem ji obec Hrobčice přivezla a nechala zrestaurovat. Najít se ji podařilo díky svědectví Zdeny Paterové a archivu bílinského arciděkanství. Socha pochází z 1. poloviny 18.stol. je vytesána z pískovce a má výšku 140 cm. „Opravený originál skulptury bude uložen na úřadě, kopii z dílny sochaře Kaliby umístíme vedle mrzlického kostela,“ řekla starostka Hrobčic Jana Syslová. Žehnání se uskuteční tuto neděli od 14.00 hodin a to za účasti arciděkana P. ThLic. Marcina Saje z Bíliny. Památkově chráněná stavba mrzlického kostela, zasvěceného sv. Jakubovi Většímu, stojí na místě původní kaple ze 14 století. Kostel byl zbudován v druhé polovině 17. století, jeho současná klasicistní podoba ale pochází z konce třicátých let 18. století. Parkovat lze přímo u kostela či na volných místech v obci.

Bludiště v areálu na Větruši po „koronavuirové“ pauze opět funguje

KDY: úterý až neděle, od 9 do 19.30

KDE: Větruše, Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 10 korun



Bludiště v areálu na Větruši po „koronavuirové“ pauze opět funguje. K dispozici je tam bludiště přírodní a i zrcadlové s pokřivenými zrcadly. Ve 12 pokřivených zrcadlech se tu uvidíte tak, jak jste se ještě neviděli. Atrakce má otevřeno úterý až neděle od 9 do 19.30 hodin. Vstupné stojí pro dospělého 10 korun, děti do 10 let neplatí.

Labská stezka láká kolaře i běžce

KDY: kdykoliv

KDE: podél řeky Labe

ZA KOLIK: zdarma



Labská stezka vede atraktivním prostředím koridoru řeky Labe od pramene v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu. Na území Ústeckého kraje vede cyklotrasa Děčínskem, Ústeckem a Litoměřickem, vždy podél Labe. Hlavně v turistické sezoně se na ní potkávají tisíce cyklistů, in-line bruslařů i běžců.

Lanovkou se dostanete až na vrchol Komáří vížky

KDY: denně 8.30 – 18.30 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: od 130 korun



I o tomto víkendu bude lanová dráha na Komáří vížku na Teplicku v provozu. Lanovka byla postavena v letech 1950 –1952 a se svými 2348 metry byla nejdelší ve střední Evropě. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z Komárky dohlédnout až na vrcholky Krkonoš. Jedna jízda vyjde dospělého na 130 korun, cyklista zaplatí 150 Kč.