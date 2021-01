Zámeckou zahradu v Duchcově zdobí sochy od Matyáše Brauna

KDY: Kdyklovi

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Zahrada je součástí areálu duchcovského zámku. Založil ji Jan Ferdinand Schor v letech 1728-30 ve francouzském stylu. Později byla přebudována na park v anglickém stylu. Zahradu i nádvoří zámku zdobí sochy z dílny Matyáše Brauna. Přístupná je denně a je ideálním místem pro procházky s dětmi, běhání či venčení čtyřnohých mazlíčků.

Pohádkový les v Bílině tvoří postavičky, které děti znají

KDY: Kdykoliv

KDE: Bílina

ZA KOLIK: Zdarma



Vhodnou atrakcí pro výlet s dětmi je Pohádkový les v Bílině. Přístup je ze sídliště Za Chlumem. Vstupné se neplatí, jde o volně přístupnou přírodu s fiktivními postavičkami z pohádek jako jsou třeba Rákosníček, Pat a Mat či Rumcajs. V Bílině funguje přes 45 let. V posledních letech se počet pohádkových bytostí postupně zvyšuje. Bílinský Pohádkový les má na svědomí Jaroslav Sekyra, který začal vyrábět čarovné postavičky ze dřeva. Celkem jich vytvořil okolo 130.

Škvírka z Hrobu bude muzikantská a táborová

KDY: Pátek 22. ledna od 18.00

KDE: Facebook a Instagram Divadelního klubu Divadla V Pytli

ZA KOLIK: Dobrovolné



14. díl talkshow Škvírkou z Hrobu z Divadelního klubu Divadla V Pytli bude patřit multiinstrumentalistovi Luďkovi Smetanovi a jeho ženě kytaristce Kláře. Akce moderuje Petr Stolař a sledovat ji můžete na Facebooku a Instagramu Divadelního klubu Divadla V Pytli. Dobrovolný příspěvek za virtuální vstupné lze zasílat na transparentní účet Spolku Divadla V Pytli 292878105/0300.

Tajemství ohně: Sourozence Thea a Connie rozdělí smrt

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: 239 korun



Wilbur Smith je autorem knihy Tajemství ohně. Sourozence Thea a Connie Courtneyovy rozdělí v dětství smrt rodičů. Theo, který chce utéct před svým svědomím, se přidá k Britům v boji proti francouzské a indické armádě a Connie odjíždí do Francie vypořádat se s vlastními démony. Oba ale záhy poznávají, že dali všanc vlastní životy. Knihu lze koupit na e-shopu za 239 korun.

KDY: Denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Plné jízdné 140 korun

Na Komáří vížku lanovkou

Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví až na vrchol Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani spatříte České středohoří. V zimní období funguje oblíbená atrakce denně od 8.30 do 16.30 hodin. Odjezd je každou hodinu, vždy v půl tedy v 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 140 korun a pro dítě (5-10 let) na 100 korun. Cyklista zaplatí za jednu jízdu 150 korun. Lanovka byla postavena v letech 1950–1952 a se svými 2348 metry byla nejdelší ve střední Evropě. Lanovou dráhu už v roce 1838 navrhl hrabě J. Westfalen. Tenkrát mu nešlo o turismus, ale hrabě si dělal starost o lidi v horách, kteří neměli žádné spojení s městy v okolí. Byli takříkajíc odříznuti od světa. Tento nápad se začal až hodně let později projednávat a realizovat.