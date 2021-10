Multikino promítá dokument o Karlu Gottovi

KDY: Pátek až neděle

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: 179 korun

O víkendu můžete v teplickém multikině Premiere Cinemas zavzpomínat na život Karla Gotta. Film Karel s ojedinělými záběry ze soukromí legendárního zpěváka natočila Olga Malířová Špátová. Start promítání je v pátek a v sobotu ve 14:20 a 18:30 a v neděli v 18:30 hodin. Lístek přijde na 179 korun.

Na workshopu v muzeu si můžete odlít vlastní reliéf

KDY: Sobota 23. října od 10 a 14 hodin

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: 50 korun



V sobotu 23. října ráno v 10 nebo odpoledne ve 14 hodin můžete tvořit tak, jako to dělal sám keramik a sochař Milan Žofka. Program v Regionálním muzeu Teplice nese název Dílna pro malé i velké, půjde o workshop s tvorbou odlitku vlastního reliéfu. Lektorkou bude Iva Kolorenčová, vstupné je 50 korun.

„ Íčko“ ledvické elektrárny je plné fotografií Jizerské 50

KDY: Do 29. října

KDE: Infocentrum ledvické elektrárny

ZA KOLIK: Zdarma

Nejen vyznavači bílé stopy a zimních sportů vůbec, ale i všichni návštěvníci Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice si nyní mohou v jeho prostorách prohlédnout impozantní fotovýstavu věnovanou nejpopulárnějšímu běhu na lyžích v České republice. Jizerská 50 - viděna Šesti, jak se výstava správně jmenuje, jej přibližuje právě pohledem šesti různých fotografů, jejichž jména se řadí mezi výrazné osobnosti české fotografie. Jsou to Markéta Navrátilová, Jan Šibík, Jiří Langpaul, Daniel Hušták, Lukáš Dvořák a Tomáš Vocelka. Výstava Jizerská 50 - viděna Šesti je v informačním centru k vidění do 29. října. Otevřeno je úterý až sobota od 8:00 do 16:00 hodin, vstupné se neplatí.

V Chotějovicích budou soutěžit o nejlepší nepečený zákusek

KDY: Neděle 24. října od 15 hodin

KDE: Knihovna Chotějovice

ZA KOLIK: Zdarma



Jahodový nepečený dortík či sušenkové řezy, tak i takové dobroty se mohou objevit v soutěži o nejlepší nepečený zákusek. Tu vyhlásilo občanské sdružení Za Chotějovice za finanční podpory obce Světec. Soutěž proběhne v neděli 24. října od 15 hodin v chotějovické knihovně. Své výtvory k posouzení doneste 15 minut před zahájením soutěže.

Vískou Suché projde lampionový průvod

KDY: Sobota 23. října od 18 hodin

KDE: U kapličky v Suchém

ZA KOLIK: Zdarma

Spolek Periferní vidění zve na tradiční lampionový průvod. Těšit se můžete na hudbu, odměny pro děti a ohňostroj. Pro děti bude přichystaný punč a čaj zdarma. S sebou si vezměte lampión a dobrou náladu. Start akce je v sobotu 23. října v 18 hodin u kapličky v Suchém.

V Bílině lze navštívit výstavu o Václavu Havlovi

KDY: Čtvrtek až neděle od 13 do 17 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK:



Václav Havel. Tak se jmenuje výstava o životě našeho prezidenta a ikony 20. století. Výstava se koná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Navštívit ji můžete ve výstavní síni U Kostela v Bílině a to do 2. ledna 2022. Otevřeno je čtvrtek až neděle od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun a snížené 10 korun.