Africké ovoce míří do Galerie

KDY: Sobota 24. dubna od 9 do 15 hodin

KDE: OC Galerie Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Do Teplic se v sobotu 24. dubna vrátí to nejlepší přímo ze Afriky. Přijďte do Galerie Teplice ochutnat tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Trhy v Galerii proběhnou od 9 do 15 hodin.

Farmářské trhy nabízí sadbu, uzeninu i pečivo

KDY: Pátek 23. dubna od 8 do 15.30 hodin

KDE:Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Na teplickém náměstí Svobody proběhnou v pátek 23. dubna od 8 do 15.30 hodin další farmářské trhy. A na co se můžete těšit? Na spoustu sadby, pečiva, uzenin, klobás, sýrů, ovoce a zeleniny, medu, koření a mnoho dalšího.

Vydejte se na Milešovku

KDY: Kdykoliv

KDE: Kostomlaty pod Milešovkou

ZA KOLIK: Zdarma



Udělejte si výlet na Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,7 metru nad mořem. Přímo na Milešovce je výdejní okénko, jehož otevírací doba je v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Během státních svátků je otevírací doba od 10 do 17 hodin. Vydejte se na túru do přírody.

Liptická vyhlídka je na vrcholku výsypky Pokrok u Duchcova

KDY: Kdykoliv

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma



Netradiční zajímavostí města Duchcov je Liptická vyhlídka. Nachází se na jednom z rekultivovaných vrcholů výsypky Pokrok a naskýtá se z ní unikátní panoramatický pohled. Na jedné straně jsou vidět půvaby blízkého Českého středohoří s nejvyšší horou Milešovka a skalním útvarem Bořeň. Na druhé straně kontrastní pohled na rozsáhlé rekultivace s hřebeny Krušných hor v pozadí.

KDY: Sobota 24. dubna od 8.30 do 18.30

KDE: Krupka

ZA KOLIK:Plné jízdné 140 korun

Na Komáří vížku lanovkou

Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví až na vrchol Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani spatříte České středohoří. V letním období tedy duben až září funguje oblíbená atrakce denně od 8.30 do 18.30 hodin. Odjezd je každou hodinu, vždy v půl tedy v 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 140 korun a pro dítě (5-10 let) na 100 korun. Od 22. března do 7. května bude lanová dráha ve všední dny z důvodu pravidelné roční revize mimo provoz, o víkendech a ve státní svátky bude ale jezdit i nadále.