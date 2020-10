Halina popsala zážitky z karantény, kniha vás pobaví

KDY: Kdykoliv

KDE: www.albatrosmedia.cz

ZA KOLIK: 270 korun

Podtitul „Ač se svět do pekel řítí, i tak lze šťastně žíti!“ volila pro svou letošní podzimní novinku z Albatrosu jistota naší zábavy Halina Pawlowská. Co si aktivní autorka počala, když ji karanténa na tři měsíce uvěznila v jedné domácnosti s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, synem, sestřenicí a hned dvěma hafany? Vznikl deník, jak lze bez úhony přežít i situace na zabití. Není to kniha tak k popukání, jako starší Halininy tituly, jenomže ty depky přinesla těžká doba. Snad přijde k duhu, vědět, jak autorka trávila jarní 1. vlnu (víme čeho); co vařila, co se jí honilo hlavou. Přidává pár vzpomínek, historek, recepty, to hospodyňky ocení. A že tu madam Pawlowská nešetří ani svou rodinu? Taková je ona. Vtipná i jízlivá, tu přehání, na blízké se vše hodí. Přehání občas, i to k ní patří, nešetří ani sebe. Knížka Zážitky z karantény, která stojí zhruba 270 korun, potěší i vaši babičku, je to prima tip pod stromeček. Pawlowská je česká spisovatelka, scénáristka, publicistka a vydavatelka. V roce 1988 začala pracovat v České televizi, později se věnovala novinám a publicistice. Zaměřuje se na vtipné, ale zároveň poučné povídky, přičemž náměty čerpá hlavně z vlastních životních zkušeností.

Liptická vyhlídka je na vrcholku výsypky Pokrok u Duchcova

KDY: Kdykoliv

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma



Netradiční zajímavostí města Duchcov je Liptická vyhlídka. Nachází se na jednom z rekultivovaných vrcholů výsypky Pokrok a naskýtá se z ní unikátní panoramatický pohled. Na jedné straně jsou vidět půvaby blízkého Českého středohoří s nejvyšší horou Milešovka a skalním útvarem Bořeň. Na druhé straně kontrastní pohled ba rozsáhlé rekultivace s hřebeny Krušných hor v pozadí.

V Bílině nabízí e-knihy

KDY: Kdykoliv

KDE: www.knihovnabilina.cz

ZA KOLIK:



Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s www.palmknihy.cz nabízí svým čtenářům půjčování e-knih online. Tato služba umožňuje čtenáři přístup k nejnovějším titulům ze současné produkce českých nakladatelů. Službu je možno zrealizovat odkudkoliv přes on-line katalog knihovny, zdarma, a to v rámci ročního čtenářského poplatku.

Procházka po plážích Barbory v Oldřichově

KDY: Kdykoliv

KDE: Vodní nádrž Barbora v Oldřichově u Duchcova

ZA KOLIK: Zdarma



Nejrozsáhlejší vodní plochou v okolí Teplic je vodní nádrž Barbora, která vznikla zatopením stejnojmenného povrchového dolu. V létě je lákadlem pro rekreanty, vydat se tam můžete ale i teď na podzim. Na koupání pokud nejste otužilci to už není, ale procházka na čerstvém vzduchu není vůbec k zahození. Auto můžete nechat na parkovišti u hlavní brány, vstupné se nevybírá.