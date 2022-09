V Teplicích bude Jarmark chutí

Kdy: Pátek 23. září a sobota 24. září

Kde: DK Teplice

Milovníci jídla se mají na co těšit. V pátek 23. a v sobotu 24. září se na kolonádě Domu kultury Teplice a také v přilehlém prostoru bude konat Jarmark chutí. Akce se bude konat od 10 do 20 hodin. Kolonádu budou lemovat stánky s různými degustacemi všeho možného. V rámci programu bude vaření na podiu. Program bude moderovat Markéta Hrubešová, která se rovněž zapojí do vaření přímo před veřejností. Nachystán je další doprovodný program. Podrobnosti se dočtete na webových stránkách www.jarmarkchuti.cz, kde je také mapka s jednotlivými stanovišti.



Do teplického gymnázia se sjedou sběratelé minerálů

Kdy: Sobota 24. září od 9 hodin

Kde: Gymnázium Teplice

Burza minerálů a zkamenělin bude v sobotu 24. září na Gymnáziu Teplice. Půjde už o 13. ročník akce, kterou organizuje gymnázium s Bílinskou přírodovědnou společností. „Padesátka vystavovatelů z celé republiky bude vystavovat klenoty svých mineralogických sbírek, zajímavé fosilie a k dostání bude odborná literatura,“ informoval ředitel gymnázia Zdeněk Bergman. Burza bude od 9 do 14 h. Lidé si budou moci prohlédnout celý areál školy včetně Bioparku. Zároveň budou probíhat tradiční akva-tera trhy.



V Novosedlicích se sejdou motorkáři, těšte se na karibskou tanečnici

Kdy: Sobota 24. září od 14 hodin

Kde: Novosedlice

V Novosedlicích se uskuteční v sobotu 24. září od 14 hodin tradiční závěr motorkářské sezony. Těšit se můžete na spanilou jízdu, bubenickou show, program pro děti a hudební kapely jako třeba Caribe s karibskou tanečnicí (16.00) a Natural (22.00).

Soutěž sluníčko roku hledá talentované dívky a chlapce

Kdy: Sobota 24. září od 14 hodin

Kde: OC Galerie

Za kolik: Zdarma

Kdo má talent a chce se proslavit, tak by neměl chybět na castingu soutěže Sluníčko roku, který se uskuteční v sobotu 24. září od 14 hodin v OC Galerii Teplice. Casting je určen pro talentované dívky a chlapce ve věku 6 až 10 let. Patronkou celorepublikové soutěže je herečka Mahulena Bočanová.



Nedělní Kafáč v Bílině bude plný hudby

Kdy: Neděle 25. září od 15 hodin

Kde: Lesní kavárna v Bílině

Za kolik: Zdarma

Nedělní Kafáč je hudební multižánrový minifestival. V Lesní kavárně v Bílině vystoupí Sarah & The Adams, ZUŠ Bílina a Sabina Ludányiová. Start akce je v neděli 25. září v 15 hodin, vstupné je zdarma.