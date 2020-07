Kapela Kolostuj zahraje na terase teplické Hvjezdy

KDY: Sobota 25. července od 19 hodin

KDE: Restaurace Hvjezda

ZA KOLIK: Zdarma

Kdo má rád poprock, cover a live muziku, tak by neměla chybět v sobotu na teplické Hvjezdě. Na tamější terase restaurace totiž proběhne koncert teplické hudební formace Kolostuj. Start živého vystoupení je v 19 hodin a vstupné je dobrovolné.

Na Doubravce vystoupí Xavier Baumaxa a Sto zvířat

KDY: Pátek 24. července od 19 hodin

KDE: Doubravka

ZA KOLIK: 490 korun



Poslední ze série koncertů na Doubravce bude patřit písničkáři Baumaxovi a kapela Sto zvířat. Akce, kterou pořádá Knak, proběhne v pátek od 19 hodin. Vstupné je 490 korun.

Duchcovský zámek láká na večerní prohlídku

KDY: Sobota 25. července od 18 hodin

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: 90-130 korun



Lákala vás někdy představa toho, že byste se mohli sami procházet ve večerních hodinách zámeckými místnostmi bez toho, aniž byste při tom museli poslouchat výklad průvodce? Pakliže ano, večerní prohlídky duchcovského zámku, které se konají tuto sobotu od 18 hodin jsou pro vás to pravé. Součástí prohlídek bude hudebně-taneční vystoupení souboru Campanello ve Valdštejnském sále. Plná vstupenka stojí 130 korun, snížená pak 90 korun.

Štola Lehnschafter ukazuje důlní houby

KDY: středa až neděle

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 100 až 150 Kč



Kdo chce zažít ne zcela normální průvodcův výklad, nechat si udělat na památku pár hezkých fotek nebo se podívat třeba jen po důlních houbách, má možnost. Štola Lehnschafter v Mikulově funguje od středy do pátku (pro objednané) a o víkendech pro všechny.

KDY: Sobota 25. července

KDE: Mukov a Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Pieta za sestřelené letce z USA

Vzpomínková akce k 76. výročí Dne amerických letců se připravuje na tuto sobotu. U pomníku amerických letců v Mukově začne vzpomínková akce v 9.15 hodin položením věnců a květin, následovat bude připomenutí památky amerických letců a na závěr zazní hymny obou zemí. V 10.30 hodin bude následovat přejezd do Teplic. Součástí akce je průjezd „konvoje osvobození“ vojenských historických vozidel. V 11.30 hodin u pomníku amerických letců na Písečném vrchu v Teplicích bude vzpomínková akce zahájena položením věnců a květin. Zazní hymny USA a České republiky. Nad regionem a nejbližším okolí byly sestřeleny čtyři bombardéry v květnu 1944. „Jeden se zřítil u Křížatek, dva do ulic města Teplice a další nedaleko obce Mukov na Bílinsku,“ řekl badatel Karel Otto Novák s tím, že při těchto haváriích nebo těsně po nich zahynulo 22 letců, přičemž v Teplicích byli lynčováni davem místních obyvatel. V Oseku byl jeden letec zastřelen. Zatímco za komunistického režimu se o mrtvých Američanech nemluvilo, od devadesátých let minulého století se jejich památka každoročně připomíná a dočkali se také důstojných památníků.

KDY: Pátek 24. července od 22 hodin

KDE: Letní amfiteátr Bílina

ZA KOLIK: 130 korun

Havel v Bílině

Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností.