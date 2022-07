Letní porcelánové trhy v Dubí nabídnou cibulák i bílé i dekorované zboží. Těšte se na prodej kvartových i jakostních výrobků závodu Dubí a Royal Dux za zvýhodněné ceny. V areálu Českého porcelánu v Dubí trhy proběhnou ve čtvrtek 23. června od 9 do 15 hodin, v pátek 24. června od 9 do 15 hodin a v sobotu 25. června od 9 do 14 hodin.

Zabrušany budou slavit, těšte se na Milana Peroutku

KDY: Sobota 25. června od 14 hodin

KDE: Zabrušany

ZA KOLIK: Zdarma



Zabrušany budou v sobotu slavit. Start akce na louce u rybníka Heřman s podtitulem vítejte na veselém západě je ve 14 hodin. Vystoupení ZŠ a MŠ Zabrušany proběhne ve 14.10 a od 16 hodin se můžete těšit na Milana Peroutku se skupinou Perutě. V 18 hodin zahraje Doctor P. P., od 21 hodin Blue Rocket. Ve 22. 22 hodin. V průběhu celého dne budou probíhat soutěže pro děti, v plánu je i projížďka na koních, ukázka techniky SDH a řádění v pěně. Vstup je volný, vítány jsou převleky s tématikou divokého západu.

Teplický Šanovský park opět ožije. Těšte se na hudbu, divadlo a jídlo

KDY: Sobota 25. června od 14 hodin

KDE: Šanovský park Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu 25. června od 14 hodin se v Šanovském parku u Mušle uskuteční sedmý ročník sousedské slavnosti Živé Teplice. „Slavnost podporuje komunitní život ve městě a snaží se propojovat lidi různých věkových, názorových i národnostních skupin. Jednoduše spojuje všechny, kteří si chtějí zpříjemnit život ve městě…Každý, kdo něco vytváří, ať je to něco dobrého na zub či k pití, ať je to hudba, divadlo, šperky, hadříky, jakékoliv umění či sport, se mohl přihlásit a Živých Teplic se přímo účastnit. Jedinou podmínkou je, že by to mělo být něco s vlastním nápadem a z Teplic nebo blízkého okolí,“ řekl Nikola Fialová Seifrtová. Přihlášky pro letošní ročník jsou už ale uzavřené. Můžete se těšit na hudební vystoupení místních umělců, výborné občerstvení ze všech koutů světa, výstavu obrazů, divadélko pro děti, program neziskových spolků, trh s autorskými výrobky i program pro děti. „Jak vidíte je toho pro vás připraveno opravdu mnoho, podrobný program a další informace najdete na Facebookové události Živé Teplice 2022 nebo webové stránce www.ziveteplice.cz,“ dodala Nikola Fialová Seifrtová.

Duchcovské muzeum láká na retro hračky pro malé i velké

KDY: Do 31. srpna

KDE: Duchcovské muzeum

ZA KOLIK: 30 korun



Kdo si hraje nezlobí. To platilo a platit bude. V Poppelově výstavní síň duchcovského muzea můžete až do konce srpna navštívit výstavu s názvem Retro hračky. Bavit se budou děti i rodiče. Duchcovské muzeum má otevřeno denně od 9 do 17 hodin, plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 korun.

Město Hrob bude slavit. Těšte se na písničkáře Pokáče

KDY: Pátek 24. a sobota 25. června

KDE: Hrob

ZA KOLIK: Zdarma

V pátek a v sobotu to bude v Hrobě žít. Proběhnou tam totiž Hrobské slavnosti. Těšit se můžete i na populárního písničkáře Pokáče. (pátek od 20.00). V sobotu bude navíc probíhat festival nezávislých kapel Hrobská terapie 2022 a nebude chybět ani tradiční pouť a díky novému místu (asfaltové hřiště bývalé kluziště) i s novými atrakcemi. Slavnosti se uskuteční u zbořeného kostela. Vstup je zdarma. Parkování je zajištěno na tamním škvárovém hřišti.

Modlany budou vonět gulášem

KDY: Sobota 25. června od 15 hodin

KDE: Areál SK Baník Modlany



Modlany budou v sobotu vonět gulášem. Uskuteční se tam totiž tradiční Guláš party. „V 15:00 se zapálí ohně a deset soutěžních družstev začne vařit na otevřeném ohni kotlíkový guláš, který návštěvníci ohodnotí obdrženým žetonem,“ řekl místostarosta obce Modlany Petr Hubený. Soutěžit budou družstva: Myslivců, Hasiči a Hasičky ze sboru dobrovolných hasičů v Modlanech, místní fotbalový klub Baník, Jawos, Šmakouni, parta se jménem Naplech a rodinné družstvo PoPo. „Ohromit návštěvníky budou chtít svým gulášem Tři blondýny, o spolku Spozam nemluvě. Jediným hostem letošního vaření jsou hosté z Fan clubu Valentina Rossiho Proboštov,“ dodal Hubený. Těšit se můžete na pivo, klobásy a grilované makrely. Po vyhlášení zahraje skupina Skok.

Teplice budou vzpomínat na Rallye Sklo Union

KDY: Sobota 25. června v 11.30

KDE: Teplcie

ZA KOLIK: Zdarma

Zavzpomínat na Rallye Teplice budou moci lidé v Teplicích v sobotu 25. června. Bývalý traťový komisař a nadšenec pro veterány Milan Vobruba na tento den připravuje akci nazvanou Legendy Rallye Sklo Union Teplice. Výstava závodních aut, která si v dřívější době musela na měřených tratích poradit se zatáčkami na okresních silničkách v našem regionu, bude v sobotu dopoledne na náměstí Svobody. Vložená rychlostní zkouška po šedesátikilometrovém okruhu vyjížďkové trasy závodu v Krušných horách bude v zatáčkách z Oseka na Dlouhou louku. V Teplicích je start z rampy na náměstí v 11.30 hodin.

Barbora láká na vodní radovánky, vstup podražil o deset korun

KDY: Kdykoliv

KDE: Oldřichov u Duchcova

ZA KOLIK: 60 korun

Oblíbeným místem pro vodní radovánky je vodní nádrž Barbora v Oldřichově u Duchcova. Barbora je zatopený důl, voda tam je i v horkých dnech kvalitní a bez sinic. Právě proto také patří k vyhledávaným místům pro rekreační pobyty u vody. „Kemp funguje od poloviny dubna. Určen jen pro karavany, obytná auta. K dispozici je stání s připojením na elektřinu, stanová místa či karavany s terasou a grilem. Hlavní sezona na pláži je od 15. června do 15. září,“ řekl provozovatel pláží a kempu na Barboře Pavel Tetřev. Působí zde potápěčské centrum, jsou zde restaurace, kemp, půjčovna šlapadel a paddleboardů. K jezeru se dá snadno dostat z Oldřichova, lidé mohou dojet autem, nedaleko je také vlaková stanice a zastávky autobusu.

“Parkoviště je u hlavní brány a psí pláže. Stát lze podél silnice na golf a u spodního fotbalového hřiště. Pozor na vodorovné žluté značení,“ sdělil Tetřev. Plné vstupné na Barboru stojí 60 korun (dříve 50 Kč), snížené pak 30 korun.