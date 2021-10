Zbožňovaný Bartoška vás pobaví na plátně teplického multikina

KDY: Pátek až neděle od 16.20, 18.00, 19.20, 20.00

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: 179 korun

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval… Novou českou komedii Zbožňovaný můžete vidět o pátku do neděle v teplickém multikině Premiere Cinemas Teplice od 16.20, 18.00, 19.20, 20.00 hodin. Lístek stojí 179 korun.

U Mekáče budou soutěžit mladí hasiči

KDY: Sobota 25. září od 10 hodin

KDE: Parkoviště u MC Donald´s v Teplicích

ZA KOLIK: Zdarma



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Teplice zve na soutěž mladých hasičů O pohár starostky OSH Teplice. Jde o jedenáctý ročník. Start akce je v sobotu v 10 hodin na parkovišti u MC Donald´s v Teplicích.

Teplický Jarmark chutí nabídne bohatým program

KDY: Pátek 24. září od 10 do 22 hodin

KDE: Kolonáda DK Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Chuť jíst, chuť vařit, chuť sportovat, chuť relaxovat, chuť žít. A jaké jsou ty vaše chutě ? Přijďte v pátek 24. září na Jarmark chutí, na kolonádu Domu kultury Teplice. Těšit se můžete na spoustu stánků se širokou nabídkou. Připraven je bohatý doprovodný program jak pro dospělé, tak i pro děti. V plánu je i vaření na pódiu za doprovodu herečky Markéty Hrubešové, hudební vystoupení a soutěž, do které se zapojíte tak, že pošlete svůj rodinný recept.

Budou vzpomínat na hostince a restaurace let minulých

KDY: Neděle 26. září od 17 hodin

KDE: Divadelní klub Hrob

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Hrob bude vzpomínat na hostince a restaurace let minulých. Přednáška Petra Davídka bude spojena s projekcí historických fotografií a pohlednic města Hrob na téma hostince a restaurace minulých 100 let. Akce proběhne v neděli od 17 hodin v tamním Divadelním klubu. Vstupné je dobrovolné.

Bílinský Pohádkový les láká k návštěvě malé i velké

KDY: Kdykoliv

KDE: Bílina

ZA KOLIK: Zdarma

Pohádkový les v Bílině byl už před lety při svém vzniku předurčen jako místo podněcující dětskou fantazii. Lokalita za městem, kde kromě prostředí vhodného k vycházkám narazíte na pohádkové postavičky vyřezané ze dřeva, které jsou lákadlem pro malé i velké výletníky. Pohádkový les vznikl v roce 1974, kdy pan Jaroslav Sekyra začal vyrábět pohádkové postavičky ze dřeva, vytvořil jich celkem 130. Před třemi lety vznikl spolek Pohádkový les Bílina z .s., jehož hlavním účelem a cílem je revitalizace Pohádkového lesa. Vznikají nové pohádkové figurky a herní prvky, opravují se přístupové cesty, přibývají lavičky. Atrakce se nachází v blízkosti sídliště Za Chlumem a je přístupná zdarma.

KDY: Pátek 24. září od 16 hodin

KDE: Hrob

ZA KOLIK: Zdarma

Dvoutisícové město Hrob má novou školní tělocvičnu. Žáci místní základní školy ji začali využívat od začátku letošního školního roku. Slavnostní otevření proběhne tento pátek od 16 hodin. Těšte se na prohlídku tělocvičny, výstava fotografií z průběhu stavby a bude i malé překvapení.