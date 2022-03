Ve čtvrtek 24. 3. od 9 do 15 hodin, v pátek 25. 3. od 9 do 15 hodin a v sobotu 26. 3. od 9 do 14 hodin společnost Český porcelán pořádá Jarní porcelánové trhy v areálu továrny v Dubí. K mání bude cibulák, bílé a dekorovaní zboží, misky, hrnky, vázy, šálky, talíře či zapékací program. Ze závodu Royal Dux se těšte na figurální porcelán. Vstup je zdarma.

Hrobem projde jarní průvod plný maškarních masek

KDY: Sobota 26. března od 15 hodin

KDE: Hrob

ZA KOLIK: Zdarma



Hrobem projde jarní průvod plný masek. Tradiční maškarní průvod proběhne v režii hrobského Divadla V Pytli, start je v sobotu 26. března v 15 hodin z Mírového náměstí. Masky dále půjdou směrem na Besedu, školu, přes ulici Tržní a Sadovou a Mlýnskou. Konec akce bude u Divadla V Pytli. Přidat se může i veřejnost, kostýmy jsou vítány.

V Teplicích se bude cvičit pro lidi s roztroušenou sklerózou

KDY: Sobota 26. března od 9 hodin

KDE: Nemocnice Teplice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Desítky lidí z Teplic a okolí se o víkendu převlečou do sportovního, obují tenisky a vyrazí podpořit lidi s roztroušenou sklerózou. (RS) V sobotu od 9 hodin se totiž připojí k 24hodinovému Maratonu s roztroušenou sklerózou MaRS 2022, který probíhá po celé republice. Akce se bude konat přímo v RS centru, v Poliklinice Teplice, ve třetím patře. „Cvičení bude probíhat pod odborným dohledem v kruhovém tréninku nebo při skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s RS. Pohybové aktivity jsou ale určeny i jejich rodinám, přátelům, lékařům, terapeutům či zdravotním sestrám a komukoliv dalšímu. Těšit se lidé mohou na kruhový trénink, jógu, tanec s hudbou a též bude možné vyzkoušet nové metody IVF ve fyzioterapii například virtuální realitu,“ uvedla Jaroslava Brhlíková sociální pracovnice neurologického oddělení teplické nemocnice. Hlavním cílem MaRSu je motivovat nemocné k pravidelnému pohybu, jenž je velmi důležitou součástí léčebného režimu, protože zmírňuje příznaky nemoci. „Společně se zdravým životním stylem a včasnou biologickou léčbou zásadně oddaluje vzplanutí nemoci a mírní její příznaky,“ řekla primářka MS Centra při neurologickém oddělení nemocnice Teplice Marta Vachová.

Bílina bude tančit. Těšte se na Windiband a fotokoutek

KDY: Sobota 26. března od 20 hodin

KDE: KD Fontána Bílina

ZA KOLIK: 250 korun



Již tuto sobotu 26.března od 20:00 hodin se v Kulturním domě Fontána koná 27. Reprezentační ples města Bíliny. Jedná se o charitativní ples a veškerý výtěžek ze vstupného a tomboly bude poslán na pomoc Ukrajině, bílinskému partnerskému městu Novovolynsk. Těšit se můžete na kapelu Windiband a fotokoutek. Předtančení zajistí Petr Dufek s partnerkou. Lístek stojí 250 korun.

Dětský maškarní bál ve Světci ovládnou superhrdinové

KDY: Neděle 27. března od 15 hodin

KDE: Tělocvična ve Světci

ZA KOLIK: Zdarma

Obec Světec pořádá dětský maškarní bál. Tělocvična ve Světci přivítá superhrdiny, akce proběhne v režii divadla VeTři. Start je v neděli v 15 hodin.

Děti v Duchcově si užijí dětskou show s diskotékou

KDY: Sobota 26. března od 15 hodin

KDE: KC Duchcov

ZA KOLIK: 100 korun



Děti v Duchcově si užijí dětskou show s diskotékou. Start akce je v sobotu v 15 hodin v KC Duchcov. Těšit se mohou na maškarní show plnou soutěží, tance a skotačení. Lístek stojí 100 korun.

KDY: Sobota 26. března od 19.00

KDE: DK Teplice

ZA KOLIK: 390-450 korun

Wohnout představí v Teplicích nové album HUH!

Dům kultury v Teplicích bude dějištěm oslavy 25 let kapely Wohnout a také turné k nové desce HUH!

Jako předskokani vystoupí skupina JAMARON. Start koncertu je v sobotu 26. března od 19 hodin. Lístek v předprodeji stojí 390 korun, na místě pak zaplatíte 450 korun.