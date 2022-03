Na Vánoční akademii – Opět spolu u jednoho stolu zve Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy Teplice . Na akci, která se uskuteční v teplickém Domě Kultury v pátek 25. února od 17 hodin vystoupí sbory Písklata, Poupata, Fontána a YES (Young, Excited, Singers – Mladí nadšenci) a žáci školy. Jde o přesunuté představení z 2. 12. 2021. Lístek stojí 80 korun.

Duchcovské „íčko“ jé plné krásných snímků ze Srí Lanky

KDY: Pondělí až pátek od 8.30 do 17 hodin

KDE: Informační centrum Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma



V duchcovském informačním centru si můžete až do konce února prohlédnout výstavu amatérských fotografií Renaty Kounovské s názvem Srí Lanka. Snímky jsou plné krásné přírody. Otevřeno je pondělí až pátek od 8.30 do 17.00. Vstupné se neplatí.

Rocková kapela Alkehol slaví 30 let, zahraje v teplickém Knaku

KDY: Pátek 25. února od 19 hodin

KDE: Knak Teplice

ZA KOLIK: 390 korun

Kdo má rád rockovou muziku, neměl by chybět na výročním koncertu populární české kapely Alkehol, která bude slavit 30 let od vzniku. Start akce je v pátek v 19 hodin v teplickém Knaku. Lístek v předprodeji na www.smsticket.cz stojí 390 korun. Alkehol letos slaví 30 let na české hudební scéně.

Turisté pojedou za sněženkami do rodiště básníka Josefa Hory

KDY: Sobota 26. února

KDE: Duchcov - Dobříň

Oddíl turistiky TJ Sokol Duchcov pořádá v sobotu výlet za sněženkami do Dobříně u Roudnice nad Labem. „Odjezd je od duchcovské nemocnice v 8.50 autobusem a následně se pojede vlakem z Teplic (9.34) přes Ústí nad Labem do Dobříně,“ říká Dušan Petráš, předseda oddílu turistiky T.J. Sokol Duchcov Turisty tam čeká 7 km dlouhá vycházka, při které uvidí sněženky a také navštíví Kratochvílovu rozhlednu v Roudnici nad Labem. Dobříň je malé vesnice nedaleko Roudnice na Labem, ve které se narodil známý český básník Josef Hora (8. července 1891 21. června 1945) . Jeho rodný dům najdete na návsi a vedle vrat visí pamětní deska, která připomíná život a dílo slavného literáta.

Komedie V létě ti řeknu, jak se mám vás pobaví v teplickém multikině

KDY: Čtvrtek až středa

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: Od 175 korun

Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po letech se ale začínají objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní. Těsně před Vánoci oznámí Ivaně (Tereza Kostková), která žije jen pro rodinu, její manžel Martin (Marián Miezga) věc, která jí zničí svátky, a o které ví jen jejich společná kamarádka Adriana (Dana Rogoz), rozvodová právnička. Ta se jako jediná z party nevdala a nemá děti. Žije sama, ale udržuje poměr se svým šéfem Filipem (Martin Hofmann). Další z party Ela (Andreea Vasile) je známá televizní moderátorka, která vede harmonický život s překladatelem knih Andrejem (Ondřej Sokol) a jejich desetiletými dvojčaty, no jej do doby než se nečekaně objeví její bývalá láska David (Ján Koleník). Partu uzavírá majitel restaurace Vláďa (Pavel Bartos), který se po rozvodě s Věrou (Soňa Norisová) podruhé oženil s mladší Broňou (Dominika Morávková). Po zkušenostech z minulého vztahu si nepřeje, aby jeho žena pracovala, tak Broňa dělá všechno pro to, aby se o jejích pracovních aktivitách nedozvěděl. Ela jí v tom pomáhá. Spleť tajemství, které mají mezi sebou nejen páry, ale i samotní přátelé, se začnou ještě víc zamotávat, když se na Adrianu obrátí manželka premiéra (Petra Vajdová) a chce svého muže (Jaroslav Plesl) opustit v čase předvolební kampaně. Film můžete vidět v teplickém kině Premiere Cinemas od čtvrtka do úterý 1. března vždy od 15.40 a 18.00 hodin. Lístek stojí od 175 korun.

V Modrodomě můžete obdivovat vázy a keramický nábytek

KDY: Do 25. března

KDE: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

ZA KOLIK: Zdarma

V dubském Modrodomě můžete vidět výstavu Milana Pekaře s názvem Krystalické vázy a keramický nábytek. Vysokoškolský pedagog Milan Pekař patří v současné době k předním českým keramickým designérům. Uznání si vysloužil díky houževnatému vědeckému přístupu ke své práci, jejímž výsledkem jsou unikátní vázy a umělecké objekty. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 2011 zde působil jako odborný asistent prof. Maxima Velčovského a zároveň se věnoval své doktorandské práci na téma efektujících glazur. Nyní na VŠ UMPRUM vede Ateliér keramiky a porcelánu. V roce 2009 založil vlastní studio zaměřené na keramickou tvorbu a vývoj glazur. A právě glazury nebo spíš tzv. krystalické glazury se staly charakteristickým tématem jeho tvorby. Vedle krystalických váz výstava ukáže také Pekařův tzv. Keramický nábytek. Milan Pekař má za sebou účast na více než třech desítkách výstav u nás i v zahraničí, byl několikrát nominován na cenu Czech Grand Design a jeho tvorba je zastoupena v muzeích v Česku a v Německu.

Tvorbu Milana Pekaře si můžete prohlédnout v Dubí až do 25. března. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.