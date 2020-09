Burger street festival u Olympie

KDY: Pátek 25. září až neděle 27. září 10- 21 hodin

KDE: Před OC Olympia Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Protože skvělého jídla není nikdy dost, přivezeme vám poslední zářijový víkend opět nálož skvělých burgerů a dalších dobrot, lákají organizátoři akce. Burger street festival se uskuteční u teplické Olympie. Těšit se můžete na dobroty z Burger bistro choosy, JJ gril Bill, bistra Patyzón či Imrveré. Vstup je zdarma. V pátek a v sobotu se tam najíte od 10 do 21 hodin a v neděli pak od 10 do 20 hodin.

Petr Hapka a jeho potměšilí hosté

KDY: Pátek 25. září od 19 hodin

KDE: Krušnohorské divadlo Teplice

ZA KOLIK: 100-300 korun



Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomene nejen ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Během večera zazní i filmové melodie. Ke spolupráci jsou přizvané osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním velkém projektu Kudykam. Na pódiu se tak představí Hana Holišová, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka Nová, Petra Hřebíčková, Jana Lota a nebo František Segrado. Zpěváky doprovodí pětičlenný orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska.

Michaela Čechová vystavuje ve Fontáně

KDY: 25. září až 31. října 9-21 hodin

KDE: NC Fontána Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Teplická malířka Michaela Čechová vystavuje své obrazy v Nákupním centru Fontána Teplice do konce října. "Talent na malování jsme zdědila po pradědovi z maminky strany, ten shodou náhod také maloval krajiny. Díky přípravám na výstavu jsem zjistila, že bude právě také nespíše krajinářka. Přijďte se sami podívat," láká Čechová. Výstava je přístupná denně od 9-21 hodin, vstup je zdarma.

Bitva Kostomlaty

KDY: Sobota 26. září od 13 hodin

KDE: Hrad Kostomlaty pod Milešovkou

ZA KOLIK: Plné 150 korun, snížené 50 korun



Páni z Kostomlat odehrají tuto sobotu na hradě Kostomlaty pod Milešovkou fantasy příběh

s názvem O bílé královně a černém mágovi, trpaslících a říši lidí. Kromě toho se můžete těšit na celodenní program za doprovodu kapely Grál, dobové tržiště, výstavu chladných zbraní Gevus-ColdSteel, šermířské vystoupení SHŠ Bohemia Fénix, kejklíře Radima, večerní ohnivou show a vystoupení kapely Hard Colony. Start akce je ve 13 hodin. Plné vstupné stojí 150 korun, snížené pak 50 korun. Děti do výšky meče mají vstup zdarma.

Po stopách Miloslava Stingla

KDY: Do 4. října

KDE: Výstavní síň U Kostela v Bílině

ZA KOLIK: 10-20 korun



V Bílině ve výstavní síni U Kostela je možné navštívit výstavu o nejvýznamnějším bílinském rodákovi Miloslavu Stinglovi. Výstava je otevřená vždy od čtvrtka do neděle od 13 do 17 hodin, a to až do 4. října. Miloslav Stingl byl český cestovatel, etnograf a spisovatel, který osobně poznal řadu domorodých kultur a zpracoval své zážitky v četných knihách. Patřil k nejvydávanějším a také nejpřekládanějším českým spisovatelům. Za svůj velice plodný život vyprodukoval 41 knih, publikovaných všude po světě.

Kavárna ukazuje obrazy hudebníka z kapely Wohnout

KDY: Pondělí až pátek 8.30-19.00

KDE: Pinocchio Cafe Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



V Pinocchio Cafe naproti teplickému Krušnohorskému divadlu je dlouhodobě k vidění exkluzivní výběr obrazů Honzy Homoly, které byly prezentovány na výstavách v pražských galeriích Mánes, DSC či v Galerie 1. Jedná se o obrazy ze dvou sérií digitálních akrylů, což je unikátní technika, kterou vymyslel sám autor. Kavárna byla vybrána pro expozici záměrně, neboť právě na tomto místě vznikl před třemi lety projekt muzikanta kapely Wohnout Homoly a kurátorky umění Renáty Mužíkové s názvem ART332. Vstup je zdarma.