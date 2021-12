ZMĚNA PROGRAMU: Vystoupí pouze děti duchcovských mateřských a základních škol

KDY: Neděle 28. listopadu od 13 hodin

KDE:náměstí Republiky Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Vzhledem k platnému opatření Vlády ČR a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí, vedení města rozhodlo o změně programu Slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Ve zkráceném programu od 16 do 17 hodin vystoupí pouze děti duchcovských mateřských a základních škol. Program bude bez prodejních stánků. Do prostoru akce bude vpuštěn omezený počet návštěvníků s prokázáním bezinfekčnosti a se zakrytými dýchacími cestami. Přímý přenos programu můžete také sledovat on-line v neděli od 16 do 17 hodin ZDE

AKCE BYLA ZRUŠENA: Krupka připravila vánoční jarmark a adventní koncert

KDY: Neděle 28. listopadu od 12 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Zdarma



V Krupce proběhne o první adventní neděli Vánoční jarmark, start akce je ve 12 hodin v parku před městským úřadem. Těšit se můžete na dětské dílny DDM Krupka, soutěže pro nejmenší, Mikuláše a čerta. V plánu jsou i představení souborů Bodlo a Bodlinka Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov. V 15 hodin vystoupí MŠ a ZŠ, ZUŠ Krupka a DDM Krupka. V 17 hodin dojde k rozsvícení vánočního stromu.

Duchcovské „íčko“ láká na svíčky s vůní vanilky a na medovinu

KDY: Neděle 28. listopadu od 14:30 do 17:30

KDE: Městské informační centrum Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Městské informační centrum Duchcov bude otevřené první adventní neděli 28. listopadu 2021 od 14:30 do 17:30 hodin. V prodeji bude kalendář Duchcov 2022 „Duchcovský kalendář hornický“ III. Díl a svíčky s vůní vanilky, duchcovská medovina z výběru příchutí bylinky, cherry, mandle a přírodní a další různé suvenýry… .V prostorách MIC je výstavy MŠ Osecká Duchcov „TICHÉ KROKY, PANÍ ZIMY“.

Adventní tvoření v botance bude plné věnců a perníčků

KDY: Sobota 27. a neděle 28. listopadu

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: 90 korun



Botanická zahrada Teplice na první adventní víkend připravila tvořivé dny. „Přijďte si vyrobit adventní nebo závěsný vánoční věnec, svícen či vánoční dekorativní větvičky. Pro děti budou připraveny papírové dílny a zdobení perníčků. Tvoření bude probíhat ve venkovních a vnitřních prostorách,“ řekl ředitel botanické zahrady Petr Šíla. Od víkendu bude ve venkovní expozici svítit i vánoční strom. „Jedná se o smrk černý pocházející ze Severní Ameriky, který se v Evropě pěstuje jako okrasný strom,“ říká kurátor Jan Ptáček. Botanka má otevřeno úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné stojí 90 korun. "I když platí nouzový stav, tak k návštěvě zahrady vám stačí pouze respirátor a dodržovat rozestupy 1,5m od ostatních osob. Stejné podmínky platí i pro víkendové Adventní tvořivé dny," řekl ředitel Šíla.

Advent v železniční expozici

KDY: Sobota 27. listopadu od 9 do 14 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK:Vstupné dobrovolné

V budově nádraží Osek město zažijete tuto sobotu železniční advent. Slavnostní svíčka na adventní mašince bude slavnostně zapálena ve 13 hodin. K dostání bude svařák přednosty stanice a teplé nápoje pro děti. Ke koupi bude pexeso Krušnohorské železnice. Vstupné je dobrovolné.

Adventní trhy jsou zrušeny

KDY: Neděle 28. listopadu od 14 do 17 hodin

KDE: Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK: Teplice



Adventní trhy na náměstí Svobody v Teplicích byly zrušeny. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu kvůli vládním nařízením proti šíření koronaviru v neděli 28. prosince nebude. Zrušena byla i sobotní akce na náměstí Svobody s názvem Na synkopách do Vánoc.

Gucci s Lady Gaga vás pobaví v teplickém multikině

KDY: Do středy 1. prosince od 19:40 hodin

KDE: Premiere Cinemas v OC Galerii Teplice

ZA KOLIK: 179 korun

Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. Hrají: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons a Al Pacino. Vidět americký biják Klan Gucci můžete od čtvrtka do středy 1. prosince v teplickém multikině Premiere Cinemas vždy od 19:40 hodin, vstupné přijde na 179 korun.