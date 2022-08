V Oseku se uskuteční unikátní šifrovací závod a festival luštění Mystery run Kdy: Sobota 27. srpna od 11 hodin Kde: Osek Mystery run je unikátní šifrovací závod a festival luštění a her pro celou rodinu. Zažít ho můžete v sobotu 27. srpna v Oseku, kde proběhne v novém zázemí městského sportoviště v Oseku. Trasa šifrovacího závodu povede na pozůstatky jednoho z nejstarších a nejmohutnějších gotických hradů v Podkrušnohoří. Necelých 9 km dlouhá trasa přinese nezapomenutelnou procházku přírodou spojenou s luštěním záhad. Start závodu je v 11h z areálu městského sportoviště. Od 14h bude v areálu připraven bohatý doprovodný program, kde si můžete vyzkoušet různé únikové hry, zahrát si deskovky nebo potrápit hlavu složitými hlavolamy. Připraven bude také sportovní okruh pro děti, 3D bludiště nebo se můžete pobavit s doprovodným hudebním programem.

Dubí bude plné automobilových veteránů, bude se na co dívat

Kdy: Neděle 28. srpna od 10 hodin

Kde: Dubí

Za kolik: Zdarma

Dubí bude v neděli 28. srpna plné automobilových veteránů. Uskuteční se tam totiž tradiční soutěž O cenu starosty města Dubí a v plánu je i přehlídka historických vozidel. Příjezd aut do sportovního areálu TJ Rudolfova huť je od 9 do 10 hodin, start 12. ročníku soutěže bude v 11 hodin. Vyhlášení vítězů proběhne ve 14 hodin. Akci pořádá město Dubí a Veteran car club Teplicko.

Duchcovský zámek láká na večerní prohlídky bez průvodce

Kdy: Sobota 27. srpna od 18 do 22 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: 180 korun

Lákala vás někdy představa toho, že byste se mohli sami procházet ve večerních hodinách zámeckými místnostmi bez toho, aniž byste při tom museli poslouchat výklad průvodce, který vás zrovna třeba tolik nezajímá? „Pakliže ano, večerní prohlídky duchcovského zámku, které se konají v sobotu 27. srpna, jsou pro vás to pravé!“ říká kastelánka zámku Duchcov Lucie Šťastná. Start akce je v 18 hodin, poslední návštěvníci budou vpuštěni do zámku ve 21:30 hod. Rezervace není nutná. Plné vstupné stojí 180 korun a snížené pak vyjde na 140 korun.

Rybník Heřman v Zabrušanech zažije tradiční neckyádu

Kdy: Sobota 27. srpna od 13 hodin

Kde: Zabrušany

Za kolik: Zdarma

Zabrušany budou v sobotu 27. srpna žít akcí s názvem Neckyáda aneb plav na čemkoliv. Zahájení akce na rybníku Heřman v Zabrušanech je ve 13 hodin, plavidla vyplují ve 14 hodin. V průběhu odpoledne a večera se můžete těšit na soutěže pro děti, skákací hrad a vystoupení kapel Premier a Argema. Ve 22.22 rozzáří nebe ohňostroj.



Malá Paříž uzavře prázdninový program Koubkovou, Pospíšilem a Ambrožem

Kdy: Neděle 28. srpna od 15 hodin

Kde: Teplice

Za kolik: Zdarma

Poslední prázdninovou Malou Paříž, která bude v neděli 28. srpna, pojal organizátor Tomáš Moravec velkolepě. Těšit se můžete na Janu Koubkovou, Luboše Pospíšila a Michala Ambrože. Start akce v altánu u Zahradního domu v Teplicích je v 15 hodin. Vstupné je zdarma.



Pasování krupských předškoláků na školáky se chopí herec Maděrič

Kdy: Neděle 28. srpna od 14 hodin

Kde: Krupka

V Krupce proběhne tradiční pasování předškoláků na školáky. Akce se uskuteční 28. srpna od 14 hodin na Růžovém hrádku v Krupce. Pasování se ujme oblíbený herec a moderátor Mojmír Maděrič. Zaregistrovat předškoláka k pasování můžete až do 19. srpna v krupské knihovně.

Kleopatra na nádvoří teplického zámku nabídne muzikálové hity

Kdy: Pátek 26. srpna od 20 hodin

Kde: Teplice

Za kolik: Od 490 korun

Nádvoří teplického zámku bude plné pěveckých hvězd. Divadlo Broadway přiveze v pátek 26. srpna od 20 hodin do lázeňského města muzikál Kleopatru. Koncertní verze českého muzikálu pojednávající o životě Kleopatry VII., poslední egyptské panovnici. Autorem hudby je Michal David a režisérem Filip Renč. Účinkují: Marian Vojtko, Kamila Nývltová, Linda Finková, Josef Vágner, Petr Ryšavý. Vstupné stojí od 490 do 690 korun.