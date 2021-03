Live stream Samka a spol. bude plný umělců a muzikantů

KDY:Sobota 27. února od 20 hodin

KDE:Facebooku Knaku

ZA KOLIK: Zdarma

Live stream nového hudebního formátu „na chalupě“, jejímž hlavní protagonisté jsou Tomáš Jedlička a Petr Samek z teplického klubu Knak, si budou na „chalupu“ zvát své přátele nejen nejrůznější muzikanty, ale jiné umělce či neumělce. Start online přenosu na Facebooku Knaku je v sobotu od 20 hodin. Vstupné se neplatí.

V obchodním domě můžete obdivovat formule

KDY:Sobota 27. února

KDE: OC Galerie Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



22letý Václav Šafář z Teplicka je úspěšný motokárový jezdec a první český jezdec v závodě formule 4. Závodí od svých 11 let. Dvě formule 4 můžete až do konce února obdivovat v pasáži OC Galerie Teplice. Lákavý pohled je to zejména pro malé i velké kluky. Vstupné se neplatí.

Teplická botanická zahrada virtuálně

KDY: Kdykoliv

KDE: Web Botanické zahrady Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Jak to teď vypadá teplické botanické zahradě? „Video je dostupné na našem webu a facebookovém profilu,“ říká ředitel Botanické zahrady Petr Šíla. Teplická botanická zahrada má rozlohu asi dva hektary. Založena byla Teplicemi v roce 2002. Zhruba polovina je věnována venkovní expozici, výstavní skleníky zaujímají plochu 2400 m2. Kvůli vládním nařízením je teď botanka zavřená.

Liptická vyhlídka je na vrcholku výsypky Pokrok u Duchcova

KDY: Kdykoliv

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma



Netradiční zajímavostí města Duchcov je Liptická vyhlídka. Nachází se na jednom z rekultivovaných vrcholů výsypky Pokrok a naskýtá se z ní unikátní panoramatický pohled. Na jedné straně jsou vidět půvaby blízkého Českého středohoří s nejvyšší horou Milešovka a skalním útvarem Bořeň. Na druhé straně kontrastní pohled na rozsáhlé rekultivace s hřebeny Krušných hor v pozadí.

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK:319 korun

Rodina z podkroví Lisy Jewellové

Jeden dům, dvě rodiny, tři těla. To je jen stručný úvod ke knize Rodina z podkroví od Lisy Jewellové. Módní čtvrť Chelsea v Londýně. V honosném domě na nábřeží je kolébka s nakrmeným a spokojeným miminkem, které čeká, až ho někdo pochová. O patro níž, v kuchyni, leží tři rozkládající se mrtvá těla. Kdo se ale doteď o dítě staral? A kam zmizel? Děsivé, plné intrik a naprosto pohlcující. Brilantní zápletka a strhující příběh zrady.